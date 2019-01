«Le tour du monde en ballon était le dernier Graal»

Il y a vingt ans, Bertrand Piccard réalisait le premier tour du monde en ballon, accompagné de Brian Jones, dans son Breitling Orbiter 3. Retour avec l’aventurier sur le vol qui a tout changé.

Quel souvenir gardez-vous de votre mythique tour du monde en ballon?

Le contraste entre la beauté des vingt jours de vol et la difficulté pour y aboutir. Nous avons dû faire face à des problèmes techniques, administratifs et bien sûr à deux tentatives manquées. Pendant cinq ans j’ai essayé de réaliser mon rêve, sans savoir si j’allais y arriver. Il m’a fallu beaucoup de résilience.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure, il y a vingt-cinq ans?

Le tour du monde en ballon était la dernière grande aventure du XXe siècle, le dernier graal. C’est devenu une vraie course entre une dizaine d’équipages. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut écrire une page de l’histoire…

Que représente ce vol pour vous?

Il a permis les projets qui ont suivi. C’est la consécration. Le moment où j’ai acquis une crédibilité personnelle et plus seulement familiale.

Votre héritage a été un poids?

Parfois, oui. Lors des échecs, certains considéraient que je n’étais pas aussi bon que mon père et mon grand-père ( ndlr: Jacques, océanographe et Auguste, aéronaute ). Puis, lorsque j’ai réussi, alors c’était normal, c’était de famille.

Mais vous avez réussi à nouveau, avec Solar Impulse. Qu’est-ce qui différencie ces deux aventures?

Le tour du monde en ballon était plus gratifiant personnellement, c’était mon rêve. J’étais plus libre aussi. Solar Impulse était plus cadré. Le moindre virage devait être validé par l’ingénieur en charge de la sécurité. En revanche, le projet a été plus utile et a prouvé le potentiel des technologies propres.

Vos deux grands voyages sont des tours du monde. Qu’y a-t-il de si fascinant dans ce voyage?

C’est l’aventure ultime. On voit presque tous les reliefs, tous les environnements. Il y a quelque chose de magique à partir tout droit et revenir à son lieu de départ.

Quelle est votre prochaine aventure?

Un tour du monde, encore, mais un peu différent… La Fondation Solar Impulse sélectionne en ce moment un millier de projets économiquement rentables qui protégeront l’environnement. On donnera ensuite ce portfolio avec mille solutions aux chefs d’État du monde entier pour qu’ils puissent agir. (24 heures)