«Le trou noir qui va être dévoilé, je l’ai vu en 1979»

Pour les passionnés d’espace et d’astrophysique, le grand jour est arrivé. C’est en effet ce mercredi, à 15 h pile, qu’un «résultat inédit» sera annoncé en grande pompe par l’Event Horizon Telescope (EHT). Littéralement le télescope de l’horizon des événements, nom qui désigne le pourtour d’un trou noir où rien ne peut échapper à l’emprise de cet ogre de l’espace, aussi bien la matière que la lumière. Lancé il y a plusieurs années, cet ambitieux projet n’avait qu’un seul but: l’observation directe de deux objets: Sagittarius A*, un trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, et son homologue de la galaxie M87, à 50 millions d’années-lumière de la Terre.

Monstres cosmiques déformant l’espace-temps au point d’y creuser de véritables puits, les trous noirs n’ont jamais été observés directement. Et encore moins photographiés. Tout au plus ont-ils été simulés numériquement. Le premier à l’avoir fait, en 1979, est le spécialiste mondial des trous noirs Jean-Pierre Luminet.

Hasard du calendrier, lundi soir, l’astrophysicien français était à l’EPFL pour une conférence, dans le cadre du Printemps de la poésie. L’occasion était trop belle de l’interroger sur l’annonce du jour.

On nous promet une belle surprise. À quoi faut-il s’attendre?

À rien de moins qu’à la première image d’un très gros trou noir qui se trouve au centre d’une galaxie extrêmement lointaine. Ce qui représente une prouesse technologique extraordinaire.

«Il y a quarante ans, je ne pensais pas qu’on puisse y arriver un jour»

Comment cet exploit a-t-il été rendu possible?

En reliant des radiotélescopes répartis sur toute la planète pour obtenir un réseau de télescopes qui en forment virtuellement un gigantesque, de l’ordre de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Ce qui permet une finesse de vue extrême. Je n’ai pas directement participé à l’expérience, mais comme je suis le premier à avoir calculé virtuellement à quoi ça devrait ressembler il y a quarante ans, c’est un grand jour pour moi également. Car à l’époque, je n’imaginais pas qu’on puisse un jour y arriver.

Cette fameuse photo, vous l’avez déjà vue?

(Silence...) Non, car elle est sous embargo. Mais on me l’a décrite et je peux dire qu’elle ressemble à ce que nous avions calculé. Et ce pour une raison simple: je me suis basé sur les équations de la relativité générale d’Einstein, or elles sont très bonnes. Donc, d’une certaine façon, oui je l’ai déjà vue. Dans mon esprit en 1979.

Concrètement, qu’est-ce que le fait de voir un trou noir va permettre?

Ce n’est pas le trou noir lui-même, qui est par définition une sphère noire, que l’on va découvrir, mais son environnement immédiat. C’est ce que l’on nomme le disque d’accrétion, un disque de gaz chaud qui tourne autour du trou noir. Tout un ensemble de phénomènes physiques font qu’on ne voit qu’une sorte de croissant lumineux d’un côté du disque sombre. On l’appelle la silhouette du trou noir. Il s’agit de la partie du disque qui se rapproche de l’observateur à très grande vitesse et qui, grâce à l’effet Doppler, produit une amplification de la lumière. C’est précisément ce que montraient les calculs.

Derrière l’effet d’annonce, y a-t-il un intérêt scientifique?

Oui, car derrière l’image seront faites des mesures, comme celles de champs magnétiques. On tentera aussi de comprendre l’origine de jets de matière que l’on observe autour de noyaux de galaxies, où l’on pense qu’il y a des trous noirs. Pendant longtemps, on avait des signatures indirectes de leur existence. On s’en est rapproché il y a quatre-cinq ans grâce aux ondes gravitationnelles, qui ont mis en évidence des fusions de trous noirs. Mais ce n’était pas encore une preuve directe. Avec l’image d’aujourd’hui, c’est la preuve définitive qu’ils existent. Je suis convaincu que le grand public va s’y intéresser.

Comment expliquez-vous cet intérêt du public?

Le trou noir, c’est le parangon de l’invisibilité, l’archétype du gouffre où tout disparaît. Évidemment, la fin de toute chose ou, au contraire, le passage vers un autre point de l’univers comme le raconte la science-fiction, ça fascine. Avec le big-bang et la vie extraterrestre, c’est ce qui intéresse le plus le grand public.

Et qu’est-ce qui fascine le spécialiste que vous êtes?

Si je m’y suis intéressé très tôt, c’est peut-être aussi pour ce genre de raisons. Mais j’ai également toujours été fasciné par les distorsions optiques et par ce qui peut être révélé par le noir. (24 heures)