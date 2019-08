Le tube «Vide ton godet» revient en mode Cent Suisses

«T’es royé ou bien?», «Heu cette canfrée!», «T’es schlass de schlass!» En 1999, le morceau «Chorale du Pressoir», avec ses conversations de fond de cave et son refrain «Vide ton godet!» repris en boucle, avait loupé le coche en débarquant sur les ondes le dernier week-end de la Fête des Vignerons. «Une frustration, raconte Eric Grosjean, co-auteur de ce joyeux mix de sons techno d’époque et de musique folklorique. Les gens le chantaient dans le dernier train, mais c’était trop tard, surtout dans un monde sans réseaux sociaux.»

Vingt ans après, le tube n’est pas tombé dans l’oubli, bien au contraire. Il comptabilise aujourd’hui plus de 100'000 vues sur YouTube depuis sa mise en ligne en 2007. «On a été très surpris de ce succès avec Pascal Brunkow, reprend l’habitant de Pully de 52 ans dont trente à Couleur 3 et à la RTS radio. On a relevé les compteurs quand on a entendu parler de Savigny 2019 (ndlr, pour le 100e de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes). Cela nous a montré que la chanson, parfois parodiée par ses fans sur YouTube, était devenu un classique de giron, sans qu’on fasse rien d’autre que la laisser vivre sa vie.»

Un enregistrement arrosé



Et voilà que, la Fête des Vignerons pointant à l’horizon, l’idée d’une reprise prend forme. Et qui sinon les Cent-Suisses, l’une des troupes les plus emblématiques de la Fête, pour l’interpréter? Eric Grosjean connaît un membre de la garde rouge et blanche, Stéphane Mayor. Le lien avec le commandant Stéphane Krebs s’établit. Une maquette lui est proposée avec une nouvelle musique et de nouvelles paroles. «Et comme souvent durant la Fête, les choses se font comme ça, avec spontanéité, explique Stéphane Krebs. Nous avons loué un car et nous nous sommes rendus à Neuchâtel pour enregistrer. C’était très sympa, avec quelques apéros et une belle soirée». Eric Grosjean confirme, mais souvient aussi qu’il a eu quelques palpitations: «Voir une vingtaine de Cent Suisses tourner dans un studio pro hors de prix un verre de chasselas à la main à été un léger stress, d’autant qu’à chaque prise ils étaient un peu plus chaud».