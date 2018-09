Le vacherin Mont-d’Or à l’ère de la fromagerie 2.0

Pâte molle délicate, dégustée dans la période fraîche de l’automne et de l’hiver, le vacherin Mont-d’Or a la vie dure par les temps qui courent. Pas seulement à cause du soleil ardent persistant sous nos latitudes. La crise du lait n’est pas sans effet pour les producteurs et affineurs. Et une certaine tiédeur des Confédérés pour ce produit a pesé sur les ventes de la dernière saison 2017-2018. Heureusement, les Anglais y ont repris goût! Ce qui n’empêche pas les acteurs de cette filière de célébrer, ce samedi à la vallée de Joux (aux Charbonnières), la 22e Fête du vacherin Mont-d’Or AOP, avec la ferme intention de prendre la vache par les cornes.

Au-delà du folklore – illustré par la «désalpe» des troupeaux de vaches – les professionnels veulent montrer que leur métier est lui aussi entré à l’ère de la fromagerie 2.0 grâce à leurs nouveaux outils connectés. Cette édition marque en effet l’entrée en application de la traçabilité de ce vacherin qui doit garantir au consommateur une haute sécurité de fabrication de l’alpage jusqu’à son assiette (lire ci-contre).

«Nous voulons absolument sécuriser la production et montrer, avec la traçabilité, que nous continuons à nous en préoccuper même si nous n’avons plus eu de problèmes depuis les années 80, indique Pascal Monneron, gérant de l’Interprofession du vacherin Mont-d’Or (IPVMO). Nous poursuivons d’ailleurs les recherches avec l’institut spécialisé Agroscope sur de nouvelles souches de bactéries pour lutter contre les contaminations pathogènes.» En ce lundi du Jeûne, il n’a pas manqué sa tournée de prélèvements bactériologiques chez les producteurs, terminant sa boucle à Romanel-sur-Morges, chez le plus gros d’entre eux, Serge André, l’actuel champion suisse du vacherin Mont-d’Or qui remettra en jeu son titre la semaine prochaine, à Lucerne. Il en produit 180 tonnes par an.

Mesures radicales

Le gérant contrôleur nous montre son smartphone sur lequel est installée une nouvelle application qui lui permet de consulter en permanence les tableaux de production de chaque fromager: «J’ai toutes les analyses et je peux voir l’état de santé de toute la production. Je reçois des alertes en cas de problème. Nous sommes les seuls à faire cela en Suisse au niveau du fromage.» Il n’a pourtant guère de crainte. Depuis la sombre période d’épidémie de listériose, entre 1983 et 1986, des mesures radicales ont été prises, en particulier l’obligation de thermiser le lait de vache, contrairement aux producteurs du Jura français voisin qui travaillent encore avec des produits au lait cru, et qui n’ont pas échappé à des accidents sanitaires.

Malgré cela, le marché du vacherin Mont-d’Or stagne depuis quelques années, même s’il s’est rapproché de la barre des 600 tonnes. Durant la saison 2017-2018, il a atteint 580 tonnes, dont une vingtaine en bio. On est loin des plus de 1000 tonnes du début des années 80. Le paradoxe est que ce sont les exportations qui ont tiré ce marché de niche, avec une progression de 12 tonnes. La France reste le premier marché extérieur (37 tonnes). Mais, à eux seuls, les Britanniques ont pris 8 tonnes de cette croissance. Ils ont ainsi sauvé la dernière saison de cette spécialité vaudoise, car cela a entraîné une légère hausse de la production globale (+ 0,3%, ou 2 tonnes). Pascal Monneron se garde cependant de fanfaronner, rappelant que, même si le retour de la pâte molle helvétique dans la grande Albion, après 12 ans d’absence, a été bien accueilli – un distributeur suisse a séduit une chaîne de magasins – il s’agit de remettre l’ouvrage sur le métier. De plus, l’export n’est pas un but en soi, en raison des difficultés logistiques pour un fromage qui n’est pas de longue conservation (50 jours).

Coup de pub

Ce succès cache en réalité le fait que les Suisses ont boudé la fameuse boîte en épicéa du Risoud. L’automne et l’hiver dernier, ils ont consommé 10 tonnes de moins que la saison précédente. Même la Suisse romande a perdu un peu d’appétit. L’IPVMO a donc décidé de réagir en accroissant les investissements sur son produit phare et d’allouer un budget de plus de 700 000 francs aux actions de promotion contre moins de 600 000 l’an dernier. Pour regagner des parts de marché sur ses terres, elle mise principalement sur les spots publicitaires à la télé, en prime time, quand bien même ceux-ci ont renchéri. «Nous avons besoin d’un nouveau souffle. Nous devons plus nous montrer, explique Pascal Monneron qui précise que cette action sera portée principalement outre-Sarine. Nous voulons reconquérir le marché alémanique.»

«Prix concurrentiel»

Le recours aux nouvelles technologies, ajouté au renchérissement des opérations de promotion demandées par les grands distributeurs pour séduire de nouveaux consommateurs, a bien sûr un coût. Les producteurs réunis dans l’interprofession se sont ainsi résolus cet été à une sensible hausse des prix du vacherin Mont-d’Or à la sortie des caves, de l’ordre de 7% à 8%, soit 1 fr. 20 le kilo. Hausse qui se répercute à raison de 1 fr. 50 à 2 francs le kilo au magasin. Conscient de l’effet pervers que cette mesure pourrait entraîner sur les ventes – dont 80% sont réalisées par les deux géants orange de la distribution – Pascal Monneron rappelle que ce produit reste très concurrentiel sur la palette des fromages d’appellations, avec un prix de 25 à 26 francs le kilo en grandes surfaces pour un travail beaucoup plus long en fromagerie comparé à la production des meules de gruyère.