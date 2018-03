Le violeur du Lausanne-Vallorbe écope de huit ans

Le recours est balayé, la peine est confirmée. Pour avoir sauvagement violé une jeune fille de 17 ans dans un train Lausanne-Vallorbe en juin 2016, un requérant d’asile marocain avait été condamné à une peine – rare – de 10 ans de prison en première instance, réduite à 8 ans en appel. Une sentence lourde que le Tribunal fédéral (TF) a confirmée dans un arrêt publié jeudi. Pour la défense, ce jugement pourrait avoir valeur d’exemple de sévérité. Autant que d’avertissement.

Le jour des faits, en gare de Lausanne, il est environ 20 h lorsque la jeune fille, qui a passé l’après-midi avec des amis, attend le train pour rentrer chez elle. Celui qui allait devenir son bourreau l’aborde sur le quai, lui vole un baiser et monte dans le même wagon. Le convoi n’est pas encore parti que l’homme d’une vingtaine d’années la force à entrer dans les toilettes du train. Face à la résistance de la jeune fille, le requérant d’asile lui serre le cou.

S’ensuivront 35 minutes d’horreur où la jeune fille, à genoux avec la tête qui touchait presque par terre, sera violée à plusieurs reprises sans préservatif. «Le recourant avait agi avec violence, dans un lieu exigu et confiné, qui n’offrait aucune échappatoire à l’intimée, ce qui avait à l’évidence ajouté à la terreur éprouvée par celle-ci. Le viol avait ainsi été perpétré dans des conditions sordides et brutales. Le recourant avait agi de manière purement égoïste, dans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans tenir compte de l’impact de son comportement sur sa victime», assènent les juges de Mon-Repos. Et de rappeler au passage que l’homme a également été condamné pour contrainte sexuelle, vols répétés et infractions à la loi sur les stupéfiants.

Jugeant son comportement au cours de l’enquête de «catastrophique» pour avoir tour à tour menti, minimisé ses actes, fait varier sa version des faits à plusieurs reprises avant de tenter d’accabler sa victime, le TF n’a pas non plus suivi son argumentation sur la moyenne des peines prononcées pour viol qui serait de 38 mois en Suisse. «En matière de fixation de la peine, toute comparaison avec d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte», détaille l’arrêt.

«C’est la fin de la procédure. Ma cliente est soulagée d’être reconnue comme victime, elle va enfin pouvoir aller de l’avant pour se reconstruire, réagit Me Coralie Devaud, avocate de la jeune fille. Cette peine, qui confirme qu’on peut sévèrement punir un violeur, est un symbole. Elle crée un précédent et pourra servir de légitimation pour des peines plus sévères.» (24 heures)