Les 400 prénoms préférés des Vaudois en 2018

Emma et Liam sont les prénoms les plus choisis par les parents vaudois l'année dernière, selon les statistiques des prénoms publiées aujourd'hui. Arthur et Gabriel viennent ensuite pour les garçons, et Alice et Sofia chez les filles.

Pour consulter les listes complètes, cherchez un prénom dans les tableaux ci-dessous ou tapez un prénom dans le champs de recherche. Seuls les 200 premiers prénoms (rangs) ont été pris en compte et au minimum deux observations par prénom.

En Suisse romande

Emma et Liam ont aussi été les prénoms les plus souvent donnés dans toute la Suisse romande. Emma occupe donc à nouveau le premier rang, tout comme en 2017, 2014, 2012 et 2011.

Les prénoms occupant le haut du classement en 2018 diffèrent d'une région linguistique à l'autre, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique. En Suisse alémanique, la première place revient à Noah pour les garçons et à Mia pour les filles.

En Suisse italienne, Leonardo et Sofia sont sur la première marche du podium, alors que la préférence est donnée à Alessio et Chiara dans la région linguistique romanche.