Les CFF rembourseront les abonnés lésés de la ligne Lausanne-Berne

Ce sera une première au niveau suisse. Les clients lésés par les travaux, prévus entre Lausanne et Puidoux du 7 juillet au 26 août prochain, bénéficieront d’un «remboursement sur abonnement», ont annoncé les CFF jeudi. Les modalités de la ristourne restent à régler mais il pourrait s’agir de bons de réduction. Ce projet-pilote, qui ne concerne que les titulaires d’abonnements, pourrait ensuite être utilisé pour d’autres chantiers similaires.

«Nous avons entendu les remarques des voyageurs et discuté avec la Fédération romande des consommateurs (FRC) pour savoir quelles étaient les attentes», assure David Henny, responsable planification de l’offre aux CFF. La FRC précise que son rôle n’est pas uniquement consultatif et qu’elle avait justement demandé aux CFF de réfléchir à un dédommagement. Et de saluer un projet «qui pourrait poser les bases d’un plus vaste programme d'indemnisation».

Les CFF ont également présenté leurs mesures de substitution pour ces sept semaines de perturbation. Des bus remplaceront les trains entre Lausanne et Palézieux pour un trajet allongé d’environ 25 minutes. Entre Vevey et Puidoux-Chexbres, des bus se substitueront au train des vignes.

Un train navette sera mis en place entre Fribourg et Genève, via Vevey et Lausanne. Il permettra des correspondances avec les InterRegio circulant plus directement entre le Valais et Genève. Finalement, de Lausanne à Berne, les passagers voyageront par le pied du Jura. Trois trains seront ajoutés aux heures de pointe sur le tronçon Bienne-Lausanne, moyennant 25 minutes de plus. À noter que le prix du billet Lausanne-Berne sera identique quel que soit l’itinéraire emprunté. (24 heures)