Les Crosets, un quartier qui a du chien

Un stade de foot géant avec une seule tribune d’un côté: cette tribune, c’est le quartier des Crosets. Depuis les balcons, tous les résidents ont une vue splendide sur les trois terrains de sport du stade de Copet. Mais ses portes sont fermées à clef. Pour entrer, les habitants doivent passer par des trous de souris aménagés à la hauteur du gazon, symboles d’un compromis entre le désir des responsables de clubs de garder leur stade immaculé et celui de la Ville de donner un accès au sport à tous. «Quand j’étais plus jeune on n’avait pas le droit d’y aller, mais on y allait déjà», rigole Lorena Nsang. Au-dessus de Vevey, le quartier des Crosets est construit le long de l’avenue du même nom. Ici, les immeubles de quinze étages côtoient les maisons individuelles. «Mon immeuble est sur la commune de Vevey, alors que celui du voisin est sur la commune de Corsier-sur-Vevey. Un peu plus loin, le collège est de nouveau sur Vevey, je ne comprends rien à cet aménagement», s’étonne son fils à la mèche flamboyante, Edison Nsang. «Je crois que c’est à cause du talus, explique Sylvia Perraudin, ceux qui sont dans la descente sont sur Corsier alors que les autres donnent sur Vevey.» Dans le quartier, beaucoup d’appartements sont subventionnés. «Les gens ont emménagé ici parce que les loyers ne sont pas chers, je paie 1300 francs pour un quatre pièces et demi alors qu’on est à cinq minutes à pied du centre de Vevey», constate Lorena Nsang. La maman aux cheveux roses a épousé un Camerounais qui lui a donné trois magnifiques enfants métis.

Sur l’avenue des Crosets, pendant la journée, c’est défilé de chiens. Les petites tailles comme Gucci, le chihuahua blanc d’Anne-Marie Domingos, semblent avoir la cote. La Portugaise d’origine vient d’emménager aux Crosets après avoir vécu dans le quartier Gilamont, celui des tours Chaplin. «Pour Gucci, ça ne change rien, c’est juste en dessous, il connaît le chemin.» Mais déjà, le bus 202 arrive avec sa cargaison d’enfants. Après l’incendie du collège des Crosets il y a un mois, le quartier a une réputation de feu. «On l’appelle le quartier brûlé, raconte Bilal Ait-Salah, il y a le toit du collège qui a brûlé, l’appartement d’une voisine qui a cramé et aussi un autre derrière mon immeuble.» La Ville de Vevey veut construire un nouveau collège de 800 places à la place de l’actuel stade d’athlétisme. Un projet qui divise le quartier. «Je n’en veux pas de leur collège, ça va créer des nuisances sonores et chambouler toute la tranquillité du quartier», explique Margarida De Sousa, 47 ans et polyglotte. «Effectivement, il y aura du bruit, mais les enfants ont bien le droit à un collège de bonne qualité», remarque Sylvia Perraudin, 32 ans.

Devant le stade de foot synthétique, Sureetha Madavi Goda attend le bus qui ramène sa fille. «Mon mari travaille chez Nestlé. J’adore cet endroit, l’air est pur, c’est tranquille; après l’Inde, pour moi, ici c’est le paradis.» Elle ne parle que l’anglais, mais elle a une tactique pour discuter avec ses voisins: leur préparer des bons petits plats.

A 50 ans, Rajandra Kubendra est le nouveau gérant du Bistrot de Copet. Pour l’instant, il avoue que les affaires ne sont pas aussi florissantes que prévu. «Je débute dans la restauration, alors les gens me testent, certains clients veulent même négocier les prix.» Mais les anciens du quartier, Lê Ngoc Hoang, 70 ans et son ami Mile Apostolovski, 56 ans, font déjà honneur au nouveau venu autour d’un café et une bière pression. (24 heures)