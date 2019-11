Les Hospices cantonaux de Villeneuve sont Lauriers de Platine

C’est la troisième année consécutive que le Chablais remporte la palme aux Lauriers de Platine blanc Terravin! Et la deuxième que le jury d’une trentaine de professionnels et journalistes place à l’aveugle un Villeneuve Grand Cru sur le haut du podium. Cette fois, les Hospices cantonaux sortent vainqueurs. «C’est un vin propriété de l’Etat, mais je n’étais pas membre du jury!» a promis le ministre Philippe Leuba, présent à la remise du titre qui consacre les quatre meilleurs chasselas vaudois de l’année.

«Quand j’ai pressuré puis goûté le 2e vase de cette parcelle de Villeneuve, je me suis dit: ce vase va sortir!» se souvient avec le sourire Marjorie Bonvin. La maître caviste de Badoux vins, en charge des Hospices cantonaux mais aussi des vins du Clos de Chillon, a vinifié «son vase 26» avec le soin lié à son intuition. Philippe Meyer, ancien oenologue cantonal, qui a aussi fait un passage au Domaine Louis Bovard, à Cully, a supervisé la vinification en tant que responsable des domaines cantonaux de Villeneuve et Marcelin.

9 Lavaux, 5 Chablais, 1 La Côte

La Commune de Bourg-en-Lavaux fait aussi un joli palmarès cette année: son Calamin Grand Cru se place en 2e position, son Villette en 4e. Les deux vins sont préparés par Christophe Lehmann, oenologue chez les Frères Dubois, à Cully, et les vignerons tâcherons Daniel Lambelet et Gaël Cantoro. En 3e position, le Domaine Blondel, également à Cully, place son Saint-Saphorin Pré-Lyre.

Parmi les 16 crus préselectionnés en octobre selon une grille à 100 critères parmi 409 vins ayant obtenu le Label Or Terravin, seuls un Côte-de-l’Orbe et un La Côte ont passé la rampe cette année. Le Chablais (5 vins) et Lavaux (9 vins) se partageaient le reste.