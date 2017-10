Les Lausannois s’imposent au micro des nouveaux députés

Sur les quatre nouveaux députés qui ont le plus fait parler d’eux ces derniers mois, trois sont des Lausannois. Et sur les quatre que les partis eux-mêmes veulent le plus mettre en avant, deux sont aussi Lausannois. Un hasard? Pas du tout.

Pour arriver à ce constat, 24 heures a observé, écouté et comparé les 53 nouveaux élus qui ont fait leur entrée au Grand Conseil en juillet, sur un total de 150 députés. Et à en croire les pontes et les stratèges du parlement, la Verte lausannoise Léonore Porchet a fait la plus forte impression (lire l'encadré). Sur le podium, on trouve aussi Didier Lohri (Vert, mais de Bassins) et Hadrien Buclin (SolidaritéS, aussi de Lausanne). En quatrième position, pointe le libéral-radical Guy Gaudard, encore un Lausannois. Les centristes, eux, sont restés plus en retrait jusqu’ici.

Si les nouveaux Lausannois ont marqué les esprits, c’est parce qu’ils sont les mieux préparés aux joutes du Grand Conseil. Tous ont été élevés à la dure en passant par le Conseil communal. Et certains – à droite – y siègent encore.

Les similitudes entre les deux assemblées sont nombreuses: la longueur des débats, leur politisation, leur virulence, ainsi que cette capacité qu’ont les Lausannois et les députés à constamment rebondir sur l’actualité. A noter aussi que, dans les deux Conseils, les élus se spécialisent sur certains dossiers particuliers. Ce qui les oblige à bûcher en solo, sans pouvoir compter sur leur parti pour leur mâcher le travail.

Parler dans un micro

«Le saut est effectivement moins grand pour les Lausannois, déjà pour une question d’infrastructures, ajoute Léonore Porchet. Nous sommes habitués à parler dans un micro ou à nous voir sur un grand écran. Ce n’est pas forcément le cas ailleurs.»

Autre point commun: le temps qu’un élu passe à faire de la politique. C’est en tout cas l’avis du président du Parti socialiste lausannois, Benoît Gaillard: «C’est aussi une question de rythme et d’organisation de la vie professionnelle et privée, constate-t-il. Les élus lausannois ont l’habitude de se replonger dans la politique toutes les semaines, au moins un soir, soit en siégeant au Conseil, soit lors des séances de groupes. Le rythme est similaire au Grand Conseil, avec une séance chaque mardi.»

Beaucoup de cadors du Grand Conseil tiennent à relativiser tout palmarès, car l’actualité peut tout faire changer en quelques mois. «En plus, nous traitons beaucoup de dossiers de la législature précédente, parfois difficile à saisir pour les nouveaux», note Philippe Jobin, le chef du groupe UDC.

Période d’observation

Sans compter que beaucoup sont en période d’observation, selon son homologue du groupe libéral-radical, Marc-Olivier Buffat: «J’ai dit à nos nouveaux députés d’attendre de voir comment le parlement fonctionne avant de partir en guerre. Ils ont plein de projets qui ont mûri pendant les vacances. La vendange sera bonne.» (24 heures)