Les PME se mobilisent pour leur survie

Chômage technique pour les employés, crédits facilités pour les entreprises… Les mesures prises à Berne pour aider l’économie suisse sont saluées par les patrons d’entreprise. La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), dans un communiqué diffusé ce mardi, demande des adaptations. Parallèlement, des entrepreneurs de la région ont écrit au Conseil d’État, plaidant pour une exonération de taxes.

«Un flux ininterrompu de questions.» C’est ce qu’affronte la hot-line mise en place par la CVCI, qui colporte ainsi les revendications du tissu économique vaudois vers les sphères politiques. La faîtière demande des adaptations prenant en compte la situation des propriétaires d’entreprise, notamment afin qu’ils puissent bénéficier de l’assurance perte de gain.

Pas forcément représentés par une faîtière, les patrons de quelque 90 PME se sont également regroupés pour écrire au Conseil d’État. Leurs requêtes vont dans le sens de la CVCI. Mais ils vont plus loin en demandant un «moratoire sur les taxes et impôts pendant la durée de la pandémie», qu’ils soient fédéraux, cantonaux ou communaux. Les signataires, qui comptent notamment Susan Sax, Antoine Piguet et Guillaume «Toto» Morand, craignent que le recours à l’endettement facilité ne soit qu’une bombe à retardement menant à des faillites ces deux prochaines années.