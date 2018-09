Les Pintes ouvertes et la Cave Emery récompensés

La 2e édition des Prix et Rencontres suisses de l’œnotourisme a récompensé un Valaisan, mercredi à Féchy. L’œnoparc des Celliers de Sion s’est démarqué des 62 dossiers déposés, provenant du Valais, de Neuchâtel, de Schaffhouse, des Grisons, de Zurich, de l’Argovie, du Tessin, de Thurgovie, de Schwytz, de Berne, de Fribourg et du canton de Vaud. Dans les catégories Événement et Artisans du terroir, les Pintes ouvertes vaudoises et la Cave Emery, à Aigle, ont été primées.

Si la manifestation attire de plus en plus de candidats de toute la Suisse, elle prenait une dimension internationale cette année. Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals, les domaines et propriétés viticoles ont pu concourir pour le Best of Wine Tourism, un prix à l’échelle internationale, dont le gagnant sera couronné le 8 novembre à Adélaïde (Australie).

Quatre Suisses ont été retenus, dont deux Vaudois: la Cave Emery à Aigle, le Domaine du Burignon et le Château Rochefort de la Ville de Lausanne, ainsi que les Celliers de Sion (VS) et la Cave des Lauriers Jungo-Fellmann (NE).

L’opération Pintes ouvertes, qui réunissait 80 restaurants autour d’un menu 100% terroir, a plu au jury, tout comme le programme œnotouristique riche et «clair» de la Cave Emery. Outre les catégories Événement et Artisans du terroir, le Prix suisse a aussi récompensé Schlaf-fass à Malans, dans les Grisons (tourisme), qui fait dormir ses hôtes dans des tonneaux de 8000 litres, Vinum Montis, à Sierre (communication), et Hirschens Weinhaus am Bach à Erlinsbach, en Argovie (restauration/hôtellerie), qui a créé un véritable lien avec les vignerons suisses.

Pour sa 3e édition, le Prix suisse quittera le canton qui l’a vu naître et aura lieu dans une des plus grandes communes viticoles du Valais, à Chamoson. (24 heures)