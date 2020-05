Les Romands n’iront pas au spectacle avant l’automne

Pour leurs loisirs et sorties à venir, les Suisses romands sont motivés mais restent prudents. À la fin des restrictions, ils privilégieront dans un premier temps les restaurants, les jardineries et les centres commerciaux, puis, dès l’été, les activités sportives et de plein air, les parcs d’attractions, animaliers et les musées. Mais ils n’iront pas au spectacle avant l’automne. C’est ce que révèle l’enquête réalisée auprès de 470 Romands par un collectif d’experts vaudois entre le 17 et le 27 avril.

Les visites des parcs indoor, les cinémas, les salles de spectacle, les discothèques et les festivals attendront fin septembre au moins. Les Romands sont en effet réticents à l’idée de se rendre dans des lieux et lors d’événements réunissant plus de 500 personnes, cela même après la levée des restrictions. «Pour toutes les catégories de loisirs, les attentes en matière de sécurité, d’hygiène, d’information sont fortes, explique Michel Etter, directeur de Thematis, à Vevey, participant à l’enquête. Pour une partie du public, plus rien ne sera comme avant. Les responsables de sites devront désormais convaincre et proposer des activités porteuses de sens.»

L’étude laisse aussi apparaître que les Romands sont d’accord avec la fermeture actuelle des lieux publics. Ils sont 94% opposés à l’ouverture des discothèques, 91% à la mise sur pied de concerts ou de festivals de musique et 85% contre l’ouverture des cinémas. «Beaucoup ont été surpris par l’annonce de la réouverture des musées le 11mai, alors qu’ils l’attendaient à la fin de juillet», glisse Michel Etter. En revanche 62% des sondés n’ont pas compris la fermeture des garden centers et 70% celle des marchés en plein air.

Pendant ce temps de restrictions, les restaurants et les bars manquent à 73% des répondants, les marchés en plein air à 46% d’entre eux, la musique, les spectacles et festivals à 42%, la culture et les musées à 29%, les parcs d’attractions et animaliers à 25%. C’est sans doute pourquoi ils sont 30% de Romands à attendre des communications de la part des lieux publics pendant cette période de fermeture.

Ils aimeraient recevoir des informations concernant les offres, les perspectives et les dates de réouverture probable, mais aussi sur la manière dont les institutions gèrent la situation actuelle: comment un zoo nourrit-il ses animaux? Comment un maître-queux prépare-t-il son retour en cuisine? «Les gens sont motivés à ressortir, mais ils veulent être certains que l’expérience sera intéressante à vivre, décode Michel Etter. Surtout, ils tiennent à savoir comment cela se passera du point de vue de la sécurité. Les lieux publics qui ont maintenu une information constante, via des visites digitales sur leurs sites web par exemple, ont bien fait: ils ont ainsi préservé le lien avec leur clientèle. C’est déjà ça de gagné.»

Nouveaux comportements

Sur la base de ce sondage, le groupe d’experts (les agences B+G Creative Strategic Design, Thematis Cultural Engineering, Destination Culture, Go2Play et Onest) propose, gracieusement et de manière solidaire, aux professionnels des secteurs concernés –offices du tourisme, restaurants, musées ou parcs d’attractions– un aide-mémoire destiné à faciliter leurs prises de décisions.

Car il y a bon nombre de mesures à prendre pour les responsables de sites accueillant du public, à court terme sur le plan opérationnel et de la sécurité, et à moyen terme sur le plan de l’adaptation de l’offre, de la gouvernance et des finances, à entendre Michel Etter. «Dans un marché restreint, ce sont les sites proactifs qui tireront leur épingle du jeu.» À ce titre, la moitié des sondés changeront leur comportement de loisirs en consommant des produits locaux et en visitant des sites spacieux ou moins fréquentés. Commentaire de Michel Etter: «Dans ce cadre, une visite à l’abbatiale de Payerne, par exemple, devrait connaître un franc succès.»