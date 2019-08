Les Terrasses de la Confrérie resteront définitivement vides

Les Terrasses de la Confrérie des Vignerons, l'une des tribunes les plus en vue de la Fête des Vignerons, n'a pas rouvert ce matin. Faute d'un accord avec la Municipalité de Vevey, la concession est arrivée à son terme comme prévu ce mardi soir. La Confrérie des Vignerons s'était pourtant dite ouverte à mettre le lieu à disposition de commerçants intéressés à reprendre l'espace d'ici au démontage des Terrasses en novembre, mais la Municipalité de Vevey a refusé un prolongement. «C'est définitivement mort», regrettait Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons au sortir de la séance.

«Une question d'équité»

«Nous avons pesé le pour et le contre et sommes arrivés à la conclusion qu'il valait mieux en rester là, explique le municipal PLR Etienne Rivier au lendemain d'une séance urgente sur la question. Ni Gastro Vaud ni la Société industrielle et commerciale de Vevey (SIC) n'y étaient favorables. Il en va aussi d'une certaine équité de traitement vis-à-vis des autres commerçants en ville.» Pour rappel, nombre d'entre eux avaient dénoncé une concurrence déloyale à l'ouverture des Terrasses dès le 20 mai, soit près de deux mois avant le début de la Fête.

Etienne Rivier ajoute un argument supplémentaire: «Nous avons reçu de nombreux appels et courriers de riverains qui aspiraient à retrouver une certaine sérénité après des mois de nuisance». L'Association des commerçants veveysans (ACV) a tenté de proposer un projet d'animation pour prolonger l'aventure des Terrasses, mais en vain. «Un projet nous a été présenté dans les grandes lignes, mais il ne paraissait pas très bien ficelé et les forces manquaient pour relancer immédiatement la machine», ajoute le municipal.

«Je trouve ça idiot»

Frédéric Hohl n'y voit pas moins «un manque de sens politique en pliant ainsi face à certains commerçants alors que ces terrasses seront de toute façon là encore plus de deux mois. Mais s'il manque l'enthousiasme nécessaire, nous n'allons pas insister, cela ne change rien pour nous. Je suis déçu, mais pas amer. Je trouve simplement idiot de laisser un vaisseau fantôme sur les quais. Dès lors, nous allons le fermer complètement pour éviter qu'il ne soit squatté ou vandalisé».