Les Vert'libéraux ne recommandent aucun candidat

L'Assemblée générale des Vert'libéraux vaudois, mardi soir, a décidé de ne soutenir officiellement aucun des quatre candidats en lice pour l'élection au Conseil d'Etat, dont le premier tour aura lieu le 9 février. «Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, les vert'libéraux ne peuvent pas donner de recommandation de vote», informe le parti dans un communiqué.

Le comité des Vert'libéraux préconisait pourtant de soutenir le candidat Pirate Jean-Marc Vandel. Il n'a d'ailleurs manqué à ce dernier qu'une seule voix pour obtenir la majorité absolue. L'ingénieur en informatique et professeur de tango en a recueilli 17 alors qu'il en fallait 18. Onze votes blancs sont dénombrés, sept voix sont allées à la PLR Christelle Luisier, tandis que Guillaume «Toto» Morand et la candidate de la Grève du Climat Juliette Vernier n'ont recueilli aucun suffrage.

Vert'libéraux et Parti Pirate (PPVD) étaient alliés lors des Cantonales 2017 et des récentes Fédérales. Mais les Pirates ne prennent pas ombrage de la décision des écologistes de droite, qui «n'est en aucun cas un affront», ont-ils réagi dans un communiqué. «Jean-Marc Vandel a clairement été préféré à Mme Luisier avec un score très honorable de plus de deux tiers des suffrages exprimé. Par ce geste, la majorité des Vert'libéraux présents à cette assemblée ont exprimé leur confiance envers notre candidat Pirate. Cela montre leur volonté de continuer ensemble la construction d'un centre progressiste solide et de créer une nouvelle force politique dans le canton de Vaud pour les échéances à venir.» Le PPVD souligne que de «nombreux militants [vert'libéraux] nous soutiennent à titre personnel. Ils s'engagent, à nos côté, dans cette campagne pour élire M. Vandel au Conseil d'État.»