Les abeilles filent le bourdon aux bars branchés du Flon

À force de comparer le quartier du Flon à une ruche avec ses clubs, ses cinémas, ses bars et ses restaurants, il fallait bien que cela arrive. Depuis plusieurs semaines, de vraies abeilles fréquentent à leur tour le quartier branché lausannois, et plus particulièrement les enseignes situées dans le bâtiment des Pépinières, celui avec sa façade dentelée façon… nid-d’abeilles. Cela ne s’invente pas. «Il y en avait tellement dans l’arbre l’autre jour que les clients se sont mis à l’abri à l’intérieur. On pensait que c’était un essaim», témoigne un serveur du Tao Lounge Bar. «Une abeille vient juste de couler dans le soda d’une jeune femme», annonce son collègue de l’Istanbul. De quoi choper le bourdon en terrasse.

Irma est barmaid au Tao. Campée derrière le bar, elle chasse constamment l’air d’une main pour éloigner les abeilles des cocktails bien sucrés qu’elle compose à la chaîne. Et mardi dernier, ce n’était vraiment pas son jour. «Je me suis fait piquer trois fois. Mon record. Deux fois à la tête et une fois sous le bras. Je pense qu’une de ces abeilles s’était glissée sous mon t-shirt. C’est compliqué de travailler dans ces conditions. Je suis toujours nerveuse.» Sa collègue Margot explique que les encens à brûler, l’huile essentielle d’eucalyptus et les petits pots de clous de girofle, disposés un peu partout dans le bar, ne font plus aucun effet. «On ne peut pas les tuer: elles sont protégées. La semaine dernière, un client s’est fait piquer. C’est une vraie gêne en terrasse.» Le même phénomène est observé sur le toit terrasse du bâtiment, au Hookah Bar.

Un spécialiste a été appelé en urgence. Il est intervenu il y a un mois déjà, une dizaine d’abeilles ayant élu domicile dans une lampe au-dessus d’un bar. «Rien de bien grave», relativise le désinsectiseur. Il a répandu un produit censé éloigner les bestioles pour de bon. Mais elles sont revenues. Et toujours dans ce même bâtiment des Pépinières, au sud de l’esplanade du Flon. Juste en face, à seulement quelques mètres de là, le Mad Café est étonnamment épargné.

Trois ruches sur l’EJMA

Alerté à son tour, le propriétaire du Flon est venu constater cette présence accrue d’abeilles. «Nous avons intensifié le nettoyage des poubelles et des containers afin de diminuer le risque de les attirer les abeilles, mais comme vous le savez, la nourriture et le sucre de certaines boissons sont attractifs pour elles», commente Hélène Demont, la responsable communication de la société Mobimo pour la Romandie.

Reste aussi à savoir d’où proviennent ces abeilles. La Ville de Lausanne a certes disposé des ruches en ville, mais les plus proches du Flon sont situées sur le toit du parking de Chauderon à quelques centaines de mètres des terrasses concernées. «Il y en a quatre. Elles sont installées là depuis 2003. Il n’y a jamais eu de problème jusqu’à présent», assure l’apiculteur de la Ville Sébastien Liardon. Est-ce qu’il y a des ruches au Flon? Hélène Demont: «A notre connaissance, il n’y en a pas sur les toits des bâtiments qui appartiennent à Mobimo. Aucune autorisation n’a été délivrée dans ce sens.»

À bien y regarder, trois ruches sont quand même présentes à une centaine de mètres de l’esplanade du Flon, sur le toit de l’École de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA). Elles ont été posées il y a une année. Un bâtiment qui est toutefois indépendant de la gestion de Mobimo. Selon Sébastien Liardon, si les abeilles sont plus agressives cette année, c’est en raison du printemps pluvieux qui les a cloîtrées à l’intérieur trop longtemps. Avec la fin de l’été, la situation devrait revenir à la normale.