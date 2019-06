«Les adultes aînés font économiser de l'argent à la société»

Plus de 600 personnes sont attendues au Congrès intercantonal sur les enjeux du vieillissement, le 6 juin à Lausanne. Parmi les orateurs: le sociologue des religions Roland J. Campiche, président honoraire de l’Université vaudoise du troisième âge (Connaissance 3). Il livrera son plaidoyer pour un changement en profondeur de la politique du vieillissement. «Réduire le vieillissement à un problème médical constitue une erreur dommageable», martèle-t-il.

Pourquoi dites-vous qu’il faut revoir la politique du vieillissement?

L’expérience montre que les déficits de formation antérieurs à la retraite ont des conséquences au-delà de cette dernière. Les personnes ont plus de difficultés à appréhender ce moment de vie et à forger un projet. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi. Il faut changer de mentalité concernant la formation et l’importance d’en bénéficier la vie durant. Bénéficier d’une formation continue digne de ce nom éviterait les traumatismes engendrés par un chômage au mitan de la vie ou par la disparition d’emplois à la suite de divers changements sociétaux. Des gens de plus de 50 ans au chômage auraient probablement pu se réorienter s’ils avaient bénéficié d’une formation continue. Un maçon, par exemple, n’est peut-être plus apte physiquement à travailler, mais il sait énormément de choses sur la construction. Il pourrait surveiller les chantiers.

Qu’est-ce qui bloque?

Les stéréotypes. Comme cette idée qu’après la retraite les gens se dorent au soleil puis meurent. Ou qu’ils vont directement à l’EMS. Non! Ils ont vingt ans ou plus devant eux; ils vont assumer des activités. La société économise 8 milliards de francs grâce à la prise en charge bénévole des petits-enfants par leurs grands-parents, selon l’Office fédéral de la statistique. L’idée que les «vieux» ne produisent plus et coûtent cher doit donc être réévaluée.

Que préconisez-vous?

Arrêtons de médicaliser le vieillissement et voyons cela de façon plus large. La politique du vieillissement repose actuellement sur deux volets: l’AVS et l’aspect médical. Il faut introduire un volet formation. On sait que la bonne santé dépend pour 50% de cette dernière. Travailler ses neurones est bénéfique pour prévenir les maladies neurodégénératives. Gagner six mois sur le développement de l’alzheimer représente déjà une économie considérable pour l’État. L’idée commence à faire son chemin – Alain Berset y est sensible –, mais on est loin du but.

Que demandez-vous à l’État?

Les universités du troisième âge et les autres organisations qui dispensent une formation aux adultes aînés n’ont pas assez de moyens. L’État doit faire en sorte qu’elles puissent développer une pédagogie adaptée aux seniors et former leurs responsables. On n’enseigne pas aux adultes aînés comme à des adolescents; le professeur doit intégrer leur expérience et leur savoir. Il convient aussi d’être inventif pour séduire celles et ceux qui n’ont pas aimé l’école, celles et ceux pour qui la formation paraît inutile ou inaccessible. (24 heures)