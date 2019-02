Les anguilles saisies à Cointrin retrouvent la liberté

Ces poissons-là, les douanes n’avaient pas pour habitude de les confisquer. Mais, comme l’a révélé la «Tribune de Genève» mercredi, des centaines de milliers d’alevins d’anguilles ont été saisis en janvier dans les aéroports de Zurich et Genève. Au total, neuf personnes (deux à Zurich, sept à Genève) ont été arrêtées. Les contrebandiers transportaient les poissons vivants dans des valises à l’aide de sacs en plastique gonflés à l’oxygène.

Depuis 2010 et l’interdiction d’exporter hors d’Europe cette espèce protégée, un vaste trafic mondialisé s'est mis en place. Il naît de la consommation asiatique et offre de juteux bénéfices à ceux qui s’y adonnent. Les alevins sont destinés à des fermes piscicoles chinoises, où ils sont engraissés jusqu’à leur âge adulte. La chair d’anguille se vend à environ 60 fr. le kilo et les prix ne cessent de s’envoler.

Que faire désormais de cette prise extraordinaire aux douanes suisses? On apprenait mercredi que les poissons confisqués à Zurich avaient déjà recouvré leur milieu naturel.

Ce matin, c'est au tour des 200 000 alevins saisis à Cointrin de retrouver la liberté de mouvement. Le choix s’est porté sur le lac de Morat. Avec quel impact ? Matthias Lörtscher, chef du service Conservation des espèces et importation des pays tiers à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaire, prédit que les poissons reprendront le chemin des eaux salées de l’océan Atlantique à l’âge adulte. Également responsable de l'application de la Convention de Washington, le biologiste trace la route qu’emprunteront les poissons. Du moins, ceux qui survivront. Entretien

Est-ce la première fois que les services douaniers et vétérinaires saisissent des alevins d'anguilles?

Oui. Ces saisies à Zurich et Genève sont les premières. Nous avions connaissance du développement de cette contrebande au niveau européen et des récentes arrestations en France, en Espagne et au Portugal. Grâce à la communication avec les autorités douanières de ces pays, nous savions que les groupes allaient utiliser d'autres aéroports et que c'était le moment où ils allaient prendre des vols vers l'Asie.

Ce matin, les civelles sont relâchées dans le lac de Morat. Sait-on d’où elles proviennent?

Elles ont vraisemblablement été prélevées en Espagne, au Portugal ou en France lorsqu’elles quittaient l’océan pour gagner les eaux douces. Elles sont pêchées durant les nuits de lune noire (ndlr: le jour, les civelles s'enterrent dans la vase pour fuir la lumière).

Sait-on quel sera leur parcours lorsque les poissons auront été relâchés?

Les civelles vont vraisemblablement rester dans le lac de Morat jusqu'à leur âge adulte, soit entre 6 et 10 ans. Puis, elles devraient rejoindre la mer en remontant l'Aar pour retourner là où elles sont nées, dans la mer des Sargasses. La science ne sait pas exactement comment elles retrouvent leur chemin, mais on sait qu’elles se reproduisent où elles sont nées.

Sachant qu'il n'y a pas, ou peu, d'anguilles dans nos cours d'eau, l’espèce ne va-t-elle pas perturber l'écosystème local?

Il est exact qu'il n'y a plus beaucoup d'anguilles en Suisse. Mais elles étaient très nombreuses par le passé. Les quantités relâchées dans le lac de Morat ne sont pas si importantes. A vrai dire, elles vont surtout devenir des proies pour les autres espèces. Il n'en restera pas des milliers. Les pertes sont très élevées à ce moment de leur existence. (24 heures)