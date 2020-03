Les astreints à la PC pourront être encasernés

«La population vaudoise compte sur votre engagement, votre disponibilité et votre abnégation face à une crise inédite que notre pays n’a plus connue depuis la Seconde Guerre mondiale et dont l’ampleur est encore inconnue à ce jour. […] Vous avez été préparés pour faire face à une telle situation. C’est aujourd’hui qu’il faut se mobiliser en masse et être solidaires!» Voilà quelques phrases du courrier de mobilisation, daté du 16 mars, qu’ont reçu 800 astreints à la Protection civile (PCi). Les premiers sont déjà sur le terrain depuis le 23 mars. D’autres arriveront par vagues successives, «au fur et à mesure des besoins en lien avec les missions attribuées à la PCi», souffle l’état-major.

Toutes les fonctions

Le grand public aurait pu penser que seuls les membres des domaines spécifiques (ceux formés directement à la protection et l’assistance à la population) seraient mobilisés. En réalité, même les astreints habituellement en charge de la protection des biens culturels sont actuellement mis à contribution, par exemple aux entrées d’EMS, pour demander aux visiteurs de bien se laver les mains. «On retrouve du personnel de milice de toutes les fonctions. Le personnel de la protection des biens culturels (PBC) dispose d’une formation de base dans un autre domaine. De fait, il peut être engagé dans des tâches autres que la PBC», explique Tania Bonamy, de la cellule de communication de l’État-major cantonal de conduite (EMCC).

Leur courrier de mobilisation exhorte les appelés (qui ont en général entre 20 et 40 ans) à emporter avec eux «les effets personnels nécessaires pour une durée de dix jours». N’aurait-il pas fallu les encaserner d’emblée? Un jeune (désireux de garder l’anonymat) craint en effet de ramener le virus à la maison. «C’est précisément pour ces raisons que nous nous réservons la possibilité d’encaserner le personnel, par principe de précaution et parce qu’un «encasernement» ne peut pas être exclu en raison de l’évolution rapide de la situation», répond le commandant de la PCi vaudoise, Louis-Henri Delarageaz. Qui se veut rassurant: «Les mesures d’hygiène et recommandations – de distanciation sociale en particulier – du médecin cantonal et de l’OFSP seront strictement appliquées dans l’accomplissement des missions de la PCi. Cas échéant, les mesures applicables pour le personnel soignant seront étendues au personnel de la PCi.» Comprenez: selon les tâches à effectuer, possibilité de port de surblouse et d’un masque «normal» (les FFP2, ultrafiltrants, ne sont réservés qu’aux interventions lors de geste invasif sur les voies respiratoires et pour les nébulisations chez des patients positifs au Covid-19), et éventuellement de lunettes de protection et de gants.

Dérogations hyperstrictes

Pas facile de s’imaginer séparé de sa famille en ces temps où l’angoisse est souvent présente. Mais seuls peuvent être dispensés les astreints appartenant au système de santé. Être malade du Covid-19? «Vous rentrez en service spontanément vingt-quatre heures après la disparition des symptômes», énonce le site internet de la PCi.

Quid d’une famille dont le départ du père mettrait en danger les enfants, en cas de problèmes psychiatriques de la maman par exemple? «Seul le chef de l’EMCC peut prévoir d’autres catégories de dispenses. Nous agirons avec discernement et bonne intelligence», répond Tania Bonamy.

Ne pas se présenter peut donner lieu à une dénonciation pénale, avec à la clé une peine privative de liberté de 3ans au plus ou une amende pouvant aller jusqu’à 5'000 fr. «Il faut que chacun comprenne que nous sommes dans une situation très délicate et que nous avons besoin d’une forte mobilisation citoyenne», souligne l’état-major.