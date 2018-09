Les autorités auraient pu stopper l'enfer de ces huit enfants

En mars 2018, on découvrait avec effroi l'enfer familial dans lequel ont vécu huit enfants d'une famille vaudoise. Avec la complicité de sa femme, cet homme de 41 ans a violenté et abusé sexuellement de plusieurs de ses filles et de ses fils durant près de douze ans. Le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois le condamnait fin mars à 18 ans de prison, quant à la mère elle écopait de 3 ans de prison dont 6 mois ferme.

A la suite du jugement, une enquête administrative a été ouverte par le Conseil d'Etat afin de déterminer comment de tels événements ont pu survenir alors que cette famille était suivie depuis une vingtaine d'années par la Justice de paix et le Service de protection de la jeunesse(SPJ).

Le résultat de l'enquête confiée à l'ex juge fédéral Claude Rouiller a été révélée ce lundi matin devant la presse. Le constat est accablant: «Ce qui est intolérable en l'espèce c'est que des enfants placés pendant toute leur enfance et adolescence sous la protection des autorités judiciaires et administratives compétentes aient été maintenus par celles-ci dans un milieu dont ces autorités ne pouvaient ignorer qu'il était propice à la commission de tels crimes.»

Les indices et les alertes démontrant les abus dont étaient victimes les enfants étaient nombreux et sont apparus à tout le moins dès 2002. Malgré un réseau d'intervenants très importants, les enfants n'ont pas été retiré durablement à la garde de leur parent. Ce n'est qu'en 2015, lorsque l'aînée de la fratrie déposera plainte que cette affaire a éclaté au grand jour.

L'enquête de Claude Rouiller se conclut par 26 recommandations demandant une refonte profonde du fonctionnement de la Justice de paix et du SPJ.

(24 heures)