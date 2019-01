Les autorités font un geste pour les proches aidants

«La Municipalité veut faire partie des employeurs exemplaires en la matière.» C’est en ces termes que la Ville propose aux élus communaux de modifier son statut du personnel en faveur de ses employés qui doivent fournir, «de façon régulière ou permanente», de l’aide ou des soins à un proche atteint gravement ou durablement dans sa santé et dépendant de son assistance. La proposition que les autorités soumettront aux conseillers communaux lors de leur séance de février: douze jours de congés payés par an pour ces proches aidants.

Au prorata du taux d’activité

Qui sera considéré comme proche? En principe les conjoints, les partenaires enregistrés, les concubins, les enfants, les pères, mères, frères et sœurs du fonctionnaire. Ce dernier pourra donc bénéficier de douze jours de congés payés. Ils seront accordés selon les besoins en jours, demi-jours, heures ou fractions d’heures au prorata du taux d’activité. «Une aide à un proche intervenant durant les vacances du fonctionnaire ne donne pas lieu à un remplacement de celles-ci», précise la Municipalité dans son préavis.

En réponse à une motion du conseiller socialiste Mazyar Yosefi, la Municipalité d’Épalinges a décidé deux autres changements de son statut du personnel. Le premier concerne la durée du congé paternité. Elle passera de cinq à vingt jours, à prendre dans une durée de douze mois dès la naissance de l’enfant. De plus, au moins cinq de ces vingt jours devront être pris d’une traite dans les trois premiers mois après la naissance, «afin de favoriser l’implication du père dans la prise en charge du nourrisson». La Ville souhaite également faire passer de cinq à vingt jours le congé d’adoption. Il sera aussi à prendre dans une durée de douze mois dès l’adoption, «à condition que l’enfant ait moins de 12 ans».

Deux naissances par an

S’ils sont acceptés, ces changements entreront en vigueur le 1er juillet 2019. Les incidences sur les finances de la commune seront relatives, dans la mesure où il y a eu en moyenne deux naissances par an parmi le personnel communal. On parle ainsi d’un coût moyen annuel de 5800 francs en cas de deux congés paternité, et de 3900 francs pour chaque nouvel adoptant. Pour ce qui est des douze jours de congé annuels pour les proches aidants, la somme représenterait 2300 francs en moyenne. (24 heures)