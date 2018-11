Les autoroutes seront déneigées 24h/24

Automobilistes, vous voilà prévenus alors que les premiers flocons tombent sur le canton jusqu’en plaine: seules les autoroutes bénéficieront d’un service hivernal, du salage au déneigement, 24 heures sur 24. Quelque 270 employés de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) de l’État de Vaud s’y appliqueront.

Sur les routes cantonales, les moyens seront mis en œuvre afin d’assurer la praticabilité du réseau de 6 heures à 22 heures pour le réseau principal et de 7 heures à 22 heures pour le réseau secondaire. Au-delà de 22 heures , un service de salage et de déneigement ne sera effectué que dans des conditions particulières de trafic ou de météo. On parle de fortes chutes de neige, de présence de pluie verglaçante ou d’autres phénomènes généralisés pouvant mettre gravement en danger les automobilistes.

Comme les années précédentes, plusieurs tronçons de route ne seront pas déneigés et font l’objet d’une publication officielle ainsi que d’une information sur le site www.vd.ch/routes-sans-deneigement. Certains axes secondaires pourront également être fermés temporairement, lors de formation de congères notamment, afin de pouvoir concentrer les moyens disponibles sur des itinéraires plus fréquentés ou moins exposés.

Quant aux stocks de sel de déneigement, ils ont été reconstitués cet été et les dépôts de l’État sont actuellement remplis au maximum de leur capacité. Cependant, dans un contexte de développement durable, la Direction générale de la mobilité et des routes assure qu’elle continue d’appliquer l’adage «aussi peu de sel que possible, mais autant que nécessaire».

L’état du stock de sel peut être suivi à l’adresse www.vd.ch/sel (24 heures)