Les bénéfices mettent en appétit

La Commission des finances du Grand Conseil n’a rien à redire, ou presque, aux comptes 2017 de l’État de Vaud. Ils se soldent par un excédent de revenus de 147 millions pour un total de charges brut de 10,4 milliards. «Ils sont bénéficiaires pour la treizième année consécutive», a rappelé mardi le rapporteur de la commission, Alexandre Berthoud (PLR). Le revenu du canton est en hausse de 853 millions sur le budget (+ 9,2%). Dans le détail, la part du social dans les dépenses cantonales a augmenté de 109 millions et l’asile de 28 millions.

Comme annoncé par le Conseil d’État en avril, 256 millions sont prévus pour la mise en œuvre de la troisième réforme fiscale des entreprises (RIE III) en 2019 et en 2020. Cette somme est destinée à compenser l’absence de manne fédérale et de hausse des recettes provenant des sociétés au bénéfice d’un statut fiscal spécial.

Unanimité? Pas tout à fait. Le député Hadrien Buclin (Ensemble à gauche) a fait un rapport de minorité en recommandant de ne pas approuver ces comptes. «Il faut s’opposer aux 256 millions pour le RIE III. Il n’est pas question d’octroyer une baisse d’impôts pour les contribuables les plus riches du canton alors que les statuts spéciaux fiscaux ne seront certainement pas supprimés en 2019.» Le deuxième motif invoqué, c’est que ces bénéfices «auraient pu être utilisés pour l’aide aux primes de caisses maladie ou pour un soutien accru à l’accueil de jour des enfants.»

Crainte d’un naufrage

La majorité du plénum approuve cependant les comptes, mais leur utilisation divise. Pour le PLR, «voilà treize ans qu’on charge les cales du bateau, on peut bientôt craindre le naufrage, explique Gregory Devaud. Cet État Titanic fait peur: la hausse des dépenses sociales semble sans limites et il devient urgent de changer de modèle.»

Pas question de baisser les impôts, estime en revanche Stéphane Montangero (PS). «Nous constatons avec plaisir que les oiseaux de mauvais augure qui faisaient des prévisions apocalyptiques en prédisant des déficits se sont trompés. Depuis que ces comptes 2017 ont été publiés, on ne compte plus les propositions pour dépenser cet argent avec une sorte de course à l’échalote pour des baisses d’impôts, pour offrir des cadeaux fiscaux à des personnes fortunées qui n’en ont pas besoin.» La gauche «est en train de profiter de l’assainissement de la dette réclamé par le centre droit», rétorque Philippe Jobin (UDC). Son groupe approuve les comptes, mais met en garde: sans baisse d’impôt sur les personnes physiques, «il en ira autrement pour le prochain budget.» Quant aux Verts, ils regrettent que ces bons résultats n’aient pas permis d’améliorer les programmes de protection de la nature. (24 heures)