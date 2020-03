Les brasseurs au secours des hôpitaux

C’est l’histoire d’un groupe de copains qui ont une bonne idée. Et qui tombe plutôt bien. Plusieurs brasseries et entreprises spécialisées se sont, en une poignée de jours, reconverties dans la fabrication d’éthanol et in fine de solution désinfectante hydroalcoolique. Si tout va bien, une première cargaison pourrait arriver dans les hôpitaux et les métiers de la santé dans quelques jours.

Au moins quelques jours

«On est en pénurie et les besoins ont augmenté de manière drastique, il faudrait des milliers de litres par jour par hôpital, avance Dominique Pellaton, directeur technique d’Ideal Chimic, à Carouge (GE), active notamment dans les produits désinfectants. Si les brasseries y parviennent, ce sera au moins l’équivalent de quelques jours de consommation normale. Par les temps qui courent, ça compte.»

Le précieux liquide mijote pour l’heure à Puidoux, dans les cuves du brasseur Dr Gab’s. En lieu et place des bières qui seraient, en temps normal, destinées aux manifestations de la belle saison. «En fait, toute la branche est un peu à l’arrêt. Des petits brasseurs artisanaux risquent de disparaître. Nous aussi on s’est mis en stand-by. Au moins on fait quelque chose d’utile. C’est le système D, mais pour l’instant, ça marche», enchaîne Lucien Genoud, au milieu du bruit des centrifugeuses.

En temps normal donc, il cultive des levures pour bières à Épendes pour la start-up Levatura. «On a eu l’idée en même temps, réagit Reto Engler, chef de la production de Dr Gab’s. On voulait essayer de faire quelque chose pour les pharmacies du coin. En sachant bien que les brasseries ne sont pas les plus efficaces.» Le coût de revient est presque le double d’un éthanol industriel. La petite équipe rêve de fournir au final cinq tonnes de désinfectant tous les dix jours, le temps que durera la crise.

Et c’est un défi. «Ce n’est pas notre métier, et nous n’avons jamais fait ça», résument-ils. On oublie les céréales pour le malt et on prépare directement du moût avec du sucre, de la mélasse (en pénurie également, les brasseurs en cherchent activement des tonnes), des additifs, de l’eau et une levure rarement utilisée qui devrait pousser la mixture à un taux d’alcool de 20%. Les livreurs de Transfood doivent ensuite amener le tout en Valais, chez l’une des plus grandes distilleries de Suisse.

«Pour nous il s’agit de quantités gérables et ce n’est pas trop compliqué à mettre en place, explique Fabrice Haenni, directeur de la Distillerie Morand à Martigny. C’est une initiative qui va dans le sens de notre philosophie: on a aussi lancé une production à partir de stock de Williamine. Tout le monde essaie d’apporter sa pierre à l’édifice.»

Départ ensuite pour la pharma qui se chargera de mettre le liquide aux normes en vigueur, à Genève et au Tessin. Un tiers de la production des brasseurs est en effet destiné aux hôpitaux de la place.

Plutôt que d’applaudir

Tous les acteurs se sont engagés à ne facturer qu’au strict prix coûtant. «Personne n’a l’intention de faire du bénéfice là-dessus, assure Gabriel Hasler, fondateur de DrGab’s. Tout au plus on aura une personne de moins au chômage technique. Non. On essaie de faire ce qu’on peut parce qu’applaudir à 21h au balcon ne suffit pas. Plus rien ne fonctionne normalement, autant utiliser le réseau des PME d’ici pour faire quelque chose qui a du sens.»

Trois autres brasseries artisanales sont près de rejoindre l’aventure. «Si d’autres brasseurs avec des capacités de 1000 à 3000 litres nous rejoignent, on pourra augmenter les capacités», souligne Hugues de Villiers de la Noue, associé de Levatura.

L’Administration fédérale des douanes a publié vendredi une note incitative et des facilités aux producteurs suisses d’alcool transformable en désinfectant. Les premiers litres issus des cuves pourraient être à disposition du personnel de soin mi-avril.