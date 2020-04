Les cabinets médicaux doivent continuer à fonctionner

«Il y a eu une phase de sidération, pour la population comme pour le corps médical. Nous avons dû nous réorganiser, clarifier ce qui pouvait être fait ou pas. Mais désormais le message est clair: les cabinets sont ouverts et la population ne doit pas hésiter à contacter les médecins pour être prise en charge», répète depuis plusieurs jours Philippe Eggimann, président de la Société vaudoise de médecine (SVM).

Confrontés d’abord à une interprétation très restrictive de l’ordonnance fédérale limitant leur activité aux seules urgences, les praticiens ont obtenu des directives plus claires. Le médecin cantonal a autorisé les cabinets à s’ouvrir à une palette de soins plus large.

99,5% de la population à ne pas négliger

«Les patients covid représentent actuellement bientôt 0.5% de la population. Il ne faudrait pas négliger les 99,5% restants, reprend Philippe Eggimann. Au cours des premiers quinze jours où il était urgent de rester chez soi pour ralentir la propagation, beaucoup de médecins ont contacté leurs patients par téléphone. Ils se sont rendu compte que certains décompensaient, qu’il y avait des besoins.»

Le maintien d’une médecine de premier recours, tout comme d’une partie du suivi de spécialistes, est jugé nécessaire à double titre. D’une part sur le plan sanitaire, il s’agit d’éviter que des malades non pris en charge ne voient leur état s’aggraver et nécessiter une hospitalisation au plus mauvais moment.

D’autre part sur le plan économique: «Les cabinets médicaux, qui comptent en moyenne 2,5 employés, ont des coûts fixes importants qui représentent environ 2/3 du chiffre d’affaire. S’ils ne peuvent pas travailler, tout en étant exclus des aides économiques puisqu’ils sont formellement ouverts, on risque d’avoir des dépôts de bilan. Comment fera-t-on alors pour reconstituer le réseau de soin de qualité que nous avions atteint en janvier?», s’inquiète Philippe Eggimann.

Que faire si l'on se sent mal?

Que faire donc, lorsque l’on se sent mal ces prochaines semaines? «Quoi qu’il arrive appeler son médecin, récapitule le président de la SVM. C’est aussi une manière de décharger les hotlines et les urgences.

Beaucoup de télémédecine s’est mise en place, puisque du temps s’est libéré pour cela. Si le cas nécessite un examen, on peut se rendre sans risque chez son médecin: les cabinets sont maintenant organisés pour séparer les flux et éviter les contaminations en salle d’attente et le cabinet nettoyé entre chaque patient. Le risque est paradoxalement moins grand que quand on va faire ses courses!»