Les caves vaudoises d’Ukraine revivent

Plaques ukrainiennes, moldaves ou roumaines, les voitures sont alignées par dizaines devant un bâtiment à l’enseigne de Shabo. On est précisément à Shabo, le nom russifié de l’ancienne colonie des «vignerons du tsar»: Chabag, ce village viticole créé en 1822 sur des terres concédées par le tsar Alexandre Ier par l’entremise de son précepteur Frédéric-César de La Harpe.

Un long voyage du Léman au Liman

Un groupe de chars tirés par des chevaux était parti de la place du Marché de Vevey et un autre de Lausanne, sous la conduite du botaniste veveysan Louis-Vincent Tardent. Les deux convois se sont retrouvés à Avenches. A raison de 25 à 50 km par jour, 2100 km de mauvais chemins les attendaient jusqu’à Akkerman, au bord de la mer Noire, et à l’estuaire du Dniestr – déjà nommé en russe… liman – via Zurich, Munich, Vienne, Brno et Chisinau.

«Il est passé ces jours en ville de Berne un char sur lequel était placée une grande caisse en forme de petite maison ayant portes et fenêtres», relève le Nouvelliste vaudois en date du 5 mars 1830. La famille Buxcel, de Romainmôtier, va aussi gagner la colonie, comme plusieurs dizaines d’autres familles par la suite. Les terres prises aux Turcs et concédées aux colons par ukase impérial totalisent une surface de 50 km2. Le lieu s’appelle Achabag, du turc «jardins d’en bas». Par contrat signé devant notaire à Vevey, chaque ménage doit emporter une Bible et une carabine. Tardent, fils du régent de Vevey, emmène sa bibliothèque de 400 volumes et des boutures de vignes.

La colonie a traversé les vicissitudes de l’histoire, passant du tsar aux bolcheviks en 1917, à la Roumanie entre les deux guerres, à l’URSS en 1940, à nouveau aux Roumains, puis reprise par les Soviétiques en 1944, et enfin à l’Ukraine en 1991. Des descendants racontent que des soldats russes se sont noyés dans le vin suisse, après avoir tiré dans les tonneaux!

Investissements à l’aube du XXIe s.

En 2003, un prospère propriétaire de vignobles en Géorgie, Vazha Iukuridze, découvre les anciennes vignes des Vaudois, qui avaient continué d’être exploitées en sovkhoze à l’ère soviétique. Avec sa femme, il a investi 70 millions d’euros pour rénover les caves, aménager des installations ultramodernes de vinification et d’embouteillage en bénéficiant des conseils de meilleurs spécialistes français, tout en replantant 1100 ha?de vignobles alignés au cordeau. Les cuves en inox côtoient les tonneaux en bois des Vaudois. Un restaurant a été aménagé dans les caves de la famille Laurent. Celles de la famille Thévenaz ont conservé leurs tonneaux d’origine, avec une plaque qui montre toujours la griffe du roi Carol II de Roumanie, venu visiter les lieux en 1933. Une fontaine à jets d’eau musicaux a été dressée. C’est la fontaine Dionysos, en hommage à Tardent le fondateur.

Un propriétaire reconnaissant

Sur toutes les bouteilles de vin de Shabo, une date clé est inscrite: 1822, date d’arrivée du Veveysan: «Nous sommes reconnaissants envers ces vignerons qui nous ont apporté les rudiments de la culture du vin», déclarait le propriétaire en 2012 lors d’une visite à l’invitation du consul de Russie Frederik Paulsen. La conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro y avait été conviée en même temps que d’autres politiciens et les descendants des colons. C’était avant l’annexion de la Crimée. Depuis lors, Russes et Ukrainiens se regardent en chiens de faïence.

Les caves Shabo produisent 2,6 millions de bouteilles de vin par an, 1,5 million de vin effervescent (champagne) et 10,6 millions de cognac. Elles exportent dans 18 pays et accueillent 50 000 acheteurs par an.

Château et temple à restaurer

Laissée à l’abandon dans la végétation qui va bientôt la recouvrir, la villa Anselme est l’ancien château de Caroline de Naverne, la fille d’un médecin militaire de l’armée de Napoléon qui avait décidé de rester au bord du liman du Dniestr avant même l’arrivée des Vaudois. Il est tombé ensuite dans l’escarcelle d’un descendant par alliance du fondateur de la colonie, André Anselme, auteur d’un ouvrage sur Chabag paru en Roumanie en 1926. A l’époque soviétique, il va servir d’hôpital régional. Aujourd’hui, le propriétaire des caves de Shabo souhaiterait le restaurer en château viticole, comme il en existe en Moldavie voisine. Mais le bâtiment appartient encore au gouvernement ukrainien.

Un autre édifice mérite du travail. L’église protestante a été construite par le pasteur François-Louis Bugnion, venu de Belmont-sur-Lausanne en 1843. Un étonnant personnage qui sera chassé de la colonie pour bigamie et qui va s’introniser évêque de la Nouvelle Eglise du Seigneur. Dans ses fondations, les bâtisseurs ont déposé trois pièces de monnaie de 1847, une vaudoise, une genevoise (pour Calvin) et une zurichoise. Des pasteurs romands et alémaniques y sont régulièrement venus prêcher la bonne parole, tout comme des instituteurs francophones.

A l’époque roumaine, les colons ont reçu leur passeport suisse de la légation suisse à Bucarest. Sous le régime de l’URSS, le clocher de l’église sera rasé et servira de maison du soldat) pour l’Armée rouge installée au cœur du village. Les nouveaux propriétaires des caves ont promis de restaurer le temple avec son clocher, mais les choses traînent en longueur: «Il est difficile de consacrer une église protestante en terres orthodoxes. A la rigueur, on pourrait en faire une salle culturelle ou une salle de conférences.»

