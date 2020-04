Les centrales débordent face au coronavirus

Qui répond au 144, le numéro des ambulances? Et qui répond à la Centrale téléphonique des médecins de garde? Et qui répond à la Hotline Santé mise en place par l’État de Vaud face au coronavirus? Une seule réponse aux trois questions: la Fondation Urgences Santé. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle fait face à une explosion des coups de fil. En temps normal, ses régulateurs répondaient à une moyenne d’environ 900 appels par jour. Désormais, la moyenne dépasse les 3000, toutes centrales confondues.

Résultat: la Fondation Urgences Santé a dû renforcer ses équipes, en passant de 115 à 250 collaborateurs. Autant dire que son siège, à la rue César-Roux, à Lausanne, déborde de monde. En plus de ses régulateurs habituels, la fondation a fait appel à des médecins, des infirmiers, des infirmières scolaires, des étudiants infirmiers et des étudiants ambulanciers. Ce n’est pas pour rien qu’il a fallu installer la Hotline Santé à Gollion, dans le centre cantonal de la Protection civile.

Crainte de passer à côté

«Notre façon de trier les appels a beaucoup changé depuis le début de la pandémie», explique Esther Montpetit, régulatrice sanitaire à la Centrale des médecins. À l’entendre, le stress vient du nombre d’appels et de la crainte d’un mauvais diagnostic. «En cas de symptôme du Covid, il ne faut pas banaliser, ne pas passer à côté d’un cas potentiellement grave, ajoute Esther Montpetit. Nous devons parfois convaincre les gens d’aller à l’hôpital pour des cas graves autres que le coronavirus, car certains craignent de s’y rendre.» La création de la Hotline Santé n’a donc pas fait diminuer le job de la Centrale des médecins.

«Cette nouvelle hotline donne uniquement de l’information au public, par exemple les lieux de dépistage», explique Pierre Aubry, directeur général de la Fondation Urgences Santé. «Dès qu’une anamnèse médicale est nécessaire, c’est la Centrale des médecins qui prend le relais pour orienter au mieux l’appelant, vers un médecin traitant, un médecin de garde, un hôpital, voire vers le 144. Le contact est étroit pour garantir que tout appelant soit pris en charge.»

Maux d’enfants en baisse

Avec le temps, les directives de la centrale des médecins ont changé. Au début, les régulateurs cherchaient avant tout à savoir si un potentiel malade était passé par une zone à risque, notamment la Chine et l’Italie. Désormais, ils sont à la chasse aux symptômes particuliers, comme la fièvre et la toux. Et à côté de ça les appels plus classiques sont toujours présents. «Les AVC et les infarctus continuent, même avec le confinement, complète Esther Montpetit. En revanche les maux d’enfants sont en baisse, car ils ont moins d’otites et de bronchiolites.»

Régulateurs professionnels, médecins et infirmiers se chargent de poser un diagnostic sur les maux des gens qui appellent. Les étudiants, eux, s’occupent principalement de faire un premier tri des appels pour évaluer s’il s’agit d’une demande d’information ou d’un problème de santé, et se chargent des prises de rendez-vous chez les praticiens de garde. La fondation a été obligée de s’adapter devant le nombre d’appels, car dans les premiers jours le taux d’abandon a pu monter à 69% à la Centrale des médecins, contre désormais 3%.

La centrale déborde

Du côté de la centrale 144, le nombre d’appels a augmenté de 25%, avec désormais une moyenne de 500 par jour. Même si la question de savoir si un patient urgent est porteur du Covid, le nombre d’interventions des ambulances n’a pas foncièrement bougé (lire ci-contre). Mais en fait la situation s’est stabilisée par rapport aux débuts de la pandémie, selon Vincent Berthoz, responsable du 144. «Un moment, nous avons pu connaître un phénomène de débordement, c’est-à-dire que les gens qui n’arrivaient pas à atteindre la Centrale des médecins composaient le 144 pour des cas qui n’étaient en fait pas des urgences.»