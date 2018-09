Les chasseurs, une espèce en danger

C’était à la fin d’août, au pied du Jura. Dans une rencontre mêlant représentants de la faune et agriculteurs, le chef de la section Chasse, pêche et surveillance du Canton rappelait que le nombre de chasseurs est en baisse («24 heures» du 29 août). Les statistiques cantonales le confirment: entre 1986 et 2017, leur nombre est passé de 977 à 674. Et le gibier semble en pleine forme. Face à un monde paysan qui subit les dégâts aux cultures, surtout en raison de la prolifération des sangliers un peu partout en Europe, Frédéric Hofmann sommait les agriculteurs à passer à l’acte: «Vous avez le droit de vous défendre, assurait le garde-faune. Et je vous encourage à passer votre permis de chasse.»

Mais qui sont les chasseurs? On pense à tort les trouver principalement dans le monde rural. «On ne connaît pas la profession de tous nos membres, mais je constate que ce sont plutôt des gens des villes qui deviennent chasseurs aujourd’hui», évalue Claude Chevalley, attaché à la communication de la Diana. Vérification faite auprès du Département du territoire et de l’environnement, la dernière volée des candidats au permis est effectivement composée d’un médecin, d’un juriste, d’un directeur de banque ou d’un fiscaliste, mais également d’un maçon, d’un charpentier et de trois agriculteurs. Tous sont des hommes, dans une tranche d’âge allant de l’étudiant au retraité.

Ce n’est pas demain la veille que les agriculteurs se mettront tous à traquer les sangliers qui s’attaquent à leurs cultures. Auprès de Prométerre, on rappelle que les difficultés des paysans leur laissent peu de loisirs. «Les agriculteurs sont aussi une population qui a diminué et qui n’a plus, comme d’autres, le temps d’aller à la chasse, dit Christian Aeberhard, adjoint à la direction. Mais il est clair qu’un agriculteur qui a le permis sera plus motivé pour chasser le sanglier qu’un autre.»

Un loisir onéreux

Les raisons qui expliquent la raréfaction des chasseurs sont multiples. «La diversité des loisirs, la disponibilité des gens qui diminue – en lien souvent avec des implications plus importantes sur le plan professionnel ou familial – et le coût de la chasse, qui reste un loisir onéreux, résume Frédéric Hofmann. Mais il faut aussi songer à l’image de la chasse, beaucoup plus controversée aujourd’hui que par le passé.»

L’activité est également coûteuse en temps. Le permis nécessite deux ans d’études à prendre sur ses loisirs. Une démarche exigeante qui a le mérite d’être reconnue. «Il y a même parfois des biologistes qui se lancent afin de se perfectionner dans la gestion appliquée de la faune», révèle Frédéric Hofmann.

Pourtant, le Canton reconnaît l’utilité de la chasse pour réguler les populations, notamment de cerfs (lire l’encadré), de chevreuils et de sangliers. Faciliter l’accès au permis? Impensable, estime Frédéric Hofmann: «Cela fait 20 ans qu’on n’a pas connu d’accident de chasse dans le canton et il n’est pas prévu d’en assouplir l’accès, surtout sur la question du maniement des armes, qui est un gros module de ce permis.» Pour le responsable de la faune, agriculteurs et chasseurs doivent mieux s’entendre: «L’effort qu’on doit produire aujourd’hui, c’est de faire en sorte que forestiers, agriculteurs et chasseurs se parlent davantage – comme cela se faisait autrefois – afin de réguler la faune de manière plus ciblée, notamment sur les zones de dégâts.»

En attendant, on observe au Canton une petite inversion de la tendance. Ces deux dernières années, le nombre de candidats chasseurs est en hausse. Certains affichent une telle motivation qu’ils passent l’épreuve après une année de préparation seulement. (24 heures)