Les coiffeurs contraints de couper les cheveux en quatre

C’est une rentrée que beaucoup attendaient. Après plus d’un mois, le confinement des salons de coiffure a pris fin ce lundi. Et les clients et clientes ne se sont pas fait prier pour accourir. Mais le prix de cette réouverture a été une soumission exemplaire aux règles de sécurité mises en place par la profession. Aux masques de protection et désinfectant pour les mains s’est ajoutée tout une batterie de mesures destinées à lutter contre la pandémie.

Des masques maison

C’est ce qu’on découvre à l’ouverture du salon Jean-Louis David, au Léman Centre de Crissier. Il est 9h et Eve Fadier, la propriétaire, est fin prête à accueillir sa première cliente. On l’imagine sourire, mais son masque coloré empêche toute certitude. «Cela fait une semaine que je fabrique des masques avec ma fille, selon un tuto trouvé sur internet», souffle-t-elle. Tissu trois couches, des bas nylon en guise d’élastiques, un peu de couture et le tour est joué! Ceux qu’elle a commandés, pour le personnel et pour la clientèle, sont encore à la douane en attente de leur approbation par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ils devaient être livrés dans la journée.

Après six semaines sans coiffeur, tout le monde n’est pas encore hirsute. C’est d’ailleurs loin d’être le cas de Katia Cid, qui franchit le seuil la première pour rafraîchir quelques mèches. «C’est vrai qu’on se rend compte pendant cette période qu’on peut faire sans coiffeur mais, pour moi, c’est une façon de prendre soin de soi-même», dit-elle, à peine dérangée par les mesures d’hygiène. Elle a mis son masque, s’est désinfectée les mains, enfilé ses gants et s’est laissé prendre la température après avoir passé un peignoir jetable. Son inscription dans le registre servira, le cas échéant, à retracer toute contamination nouvelle au Covid-19.

La patronne du salon avait à cœur de faire les choses à fond. Les espaces de travail ont été délimités par des bandes adhésives au sol, et elles ne seront que deux à travailler. «On s’attend à plusieurs contrôles dans la journée», dit Eve Fadier.

La semaine est remplie

La seconde cliente se fait attendre. «Le programme est serré et si elle tarde trop, on ne pourra pas la prendre», explique la patronne en regardant sa montre. Pas question de laisser patienter la clientèle dans le salon, où les places sont limitées par les 2mètres de distanciation. Entre-temps, le téléphone sonne sans discontinuer. «On a contacté nos clients les plus réguliers, et les appels qui tombent depuis 8h ce matin comblent tous les vides de la semaine, confie Eve Fadier. Et les clientes ne discutent pas, elles prennent la première heure qu’on leur propose.» En revanche, ceux qui pointent le nez par la porte dans l’espoir d’un rendez-vous sont poliment renvoyés auprès de la plateforme de réservation mise en place pendant la fermeture.

La préparation de cette réouverture s’est faite dans l’urgence. «Je n’ai pas vu passer ces six semaines», dit la coiffeuse. Entre la fabrication de masques et l’organisation du travail, la mise au chômage partiel de son équipe et la recherche des produits nécessaires en vue de la réouverture, le temps a filé. Comme pour bien d’autres entrepreneurs, la patronne confie avoir passé de mauvaises nuits. Elle compte l’investissement à quelque 5000 francs de matériel d’hygiène. Une belle somme après sixsemaines sans revenus. Mais c’est le prix de la survie et elle ne sait pas encore si le fait d’ouvrir avec deux coiffeuses en activité permettra de rentrer dans ses frais.

Risques économiques

À Lutry, le coiffeur Fabien Carrichon avoue avoir lui aussi très mal traversé ce confinement. «J’ai pris huit kilos, mais après quelques heures de travail je suis à nouveau motivé», soupire-t-il. Reste la crainte de la maladie: «Si j’attrape le virus et que je ne peux plus travailler, je risque gros.»

Son salon design fait dans la gamme chic. Là aussi, les clientes se sont jetées sur le téléphone dès que la réouverture était annoncée. Dans un espace relativement exigu, ils ne sont plus que deux à travailler. Toutes les mesures d’hygiène ont été prises. Et elles sont très bien comprises par la clientèle. «Finalement, je me sens plus en sécurité ici qu’en faisant les courses en grandes surfaces», lâche une cliente, en attendant la prise de la couleur sur ses racines capillaires.

Le barbier ne rase pas gratis, mais il est masqué

La barbe. Oui, on en avait marre de ne plus pouvoir se la faire tailler. Donc rendez-vous est pris depuis le 16 avril, jour de l’annonce par le Conseil fédéral pour une réouverture au lundi 27avril. «We are open» annonce fièrement la devanture de La Barberia, à Lausanne. La salle d’attente – deux poufs sur le trottoir – est à l’extérieur et c’est là qu’on attend son heure. L’un des deux Mario, l’employé napolitain, est toujours confiné en chômage partiel. Le boss, lui, vient des Pouilles et s’amuse avec son associé de la phrase en buzz d’Alain Berset et du fait que l’Italie du Sud a moins été touchée que celle du Nord: «Sûrement grâce à la nourriture et à la qualité de l’air», plaisante-t-il. À moitié? Ce redémarrage est un bonheur: «J’ai le sourire jusqu’aux sourcils, mais vous ne pouvez pas le voir.»

En effet, Mario «Uno» porte, en plus des gants, un masque FFP1 pas forcément toujours très ajusté sur le nez, doublé d’une visière. Les linges sont systématiquement lavés avec un désinfectant spécifique après usage, de même que les instruments qui trempent dans un liquide bleuâtre. Le patron est allé jusqu’en Suisse alémanique pour se procurer une partie du matériel. Y compris deux immenses rouleaux de draps d’examens médicaux posés sur le siège du milieu qui fait office de barrière entre les deux barbiers. Ceux-ci, après confection d’un trou pour y passer la tête, feront office de cape à usage unique, première des trois couches de protection. Toute cette logistique a évidemment un prix, qui ne se répercute pas sur l’addition au client. Mario dit avoir payé parfois dix fois plus cher qu’à l’accoutumée. Quelque 2500 francs d’investissement, assure-t-il. À cela s’ajoute le loyer «pour beurre du mois d’avril» de 1600 francs sur lequel la gérance n’a pas voulu négocier, acceptant seulement un report du paiement.

Entre deux coups de ciseaux à travers «un double vitrage» qui met de la distance – on peine parfois à comprendre le volubile Transalpin – et complique le travail, Mario file à l’extérieur vérifier si le facteur lui amène le dernier outil qui lui manque: «Un thermomètre laser pour prendre la température de tous les clients à leur arrivée.» Toutes ces manipulations sanitaires rallongent d’ailleurs la séance. L’agenda est plein jusqu’au 7mai. Après vous avoir servi un vrai café italien, l’assistante, engagée pour s’occuper des rendez-vous, fixe le nôtre en nous gratifiant d’un «n’oubliez pas d’apporter votre masque». OK, même si ce serait dommage de le poser sur une barbe aussi bien taillée.

Claude Ansermoz