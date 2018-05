Les commerçants de Vinet réclament des dédommagements

C’est un chantier qui pour eux n’a pas de fin. Le long de l’avenue Vinet, à Lausanne, ils sont une vingtaine de commerçants à tirer la sonnette d’alarme auprès des autorités. Dans une lettre qu’ils viennent d’adresser au Service des routes et de la mobilité, coiffeurs, kiosquier et autres tenanciers d’établissements publics dénoncent les préjudices subis par le réaménagement de leur rue. «Depuis le début des travaux, en mars, le quartier est mort. C’est le cimetière ici! Nous ne tiendrons pas le coup», assure Ellie Kaviz, une des commerçantes signataires.

«Le quartier est mort. C’est le cimetière ici»

Chiffres d’affaires en nette baisse, magasins difficiles d’accès, places de parc supprimées, bruit et poussière… les commerçants se plaignent des nuisances qui rendent le quotidien «très pénible». «Nous sommes conscients de la nécessité d’effectuer des améliorations dans cette rue, très fréquentée de par le fait qu’elle est un des axes principaux du réseau lausannois. Mais nous pensons avoir droit à une indemnité au vu de la perte du chiffre d’affaires très important», expliquent-ils. Leur demande: une indemnité équivalente à un mois de loyer pour chaque magasin signataire de la lettre.

«La Ville est consciente des difficultés et accompagne les commerçants pendant toute la durée de ses chantiers, par la mise en place de mesures favorisant l’accès et la visibilité des commerces», détaille la municipale Florence Germond. Mais pour un éventuel dédommagement, c’est non.

Pour rappel, une des dernières fois où des commerçants lausannois avaient réclamé un soutien financier à la Ville pour cause de travaux devant leurs vitrines, c’était en 2014, du côté de Chailly. Leurs revendications étaient parvenues au Conseil communal sous la forme d’un postulat pour la «Création d’un fonds d’aide aux commerçants lors de travaux publics», déposé par Guy Gaudard (PLR). Dans sa réponse en 2015, la Municipalité avait décidé de ne pas entrer en matière.

«La Ville réalise des travaux pour l’intérêt public et le bien de la collectivité»

«Lausanne s’est toujours prononcée négativement lorsque des demandes d’indemnisation systématique en relation avec la réalisation de travaux d’utilité publique lui ont été présentées, expliquaient les autorités. En effet, la Ville réalise des travaux pour l’intérêt public et le bien de la collectivité et ne peut, à ce titre, servir des intérêts particuliers.» Quant à la question d’une aide au loyer pour ces commerçants, la Municipalité renvoyait la balle au Tribunal cantonal des baux, seul organe compétent pour gérer les contestations entre bailleurs et locataires.

Les commerçants de Vinet ne perdent pas espoir pour autant. «Lausanne est une ville riche. On paie des impôts. Ce fonds d’aide, les autorités peuvent le créer si elles le veulent», estime Ellie Kaviz.

Le chantier devant leur porte devait initialement durer jusqu’en septembre. Il pourrait être achevé plus tôt, à la mi-juin. (24 heures)