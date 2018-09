Les communes revoient leur copie face aux parents et aux syndicats

«Le quotidien des enfants est pris en compte»

À la tête du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), la présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite (PS), a la main sur la politique de l’accueil de jour de l’enfance. Jusque-là, elle était restée en retrait depuis la consultation menée par l’Établissement intercommunal pour l’accueil parascolaire (EIAP), attendant que les normes définitives soient publiées.

L’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE), qui dépend de son département, avait, lui, émis des réserves. Celles-ci se sont dissipées désormais.



«Nous voyons que ce cadre de référence a été retravaillé par rapport à celui présenté en mai. Il est plus clair et plus précis. L’EIAP a fait le travail de se préoccuper du quotidien des enfants et des professionnels. Il a été capable d’entendre l’insatisfaction d’acteurs qui ont réagi très fortement. Ces modifications nous permettent aussi d’effectuer notre mission de surveillance, alors que le projet créait un régime d’exceptions permanentes.»



Néanmoins Nuria Gorrite et ses services restent «attentifs», prévient-elle. Si des dérogations ponctuelles et limitées au taux d’encadrement sont désormais possibles sans avoir besoin d’en référer à l’OAJE, elles devront rester «dans les limites du cadre posé».



Concernant le taux d’encadrement de 18 enfants par adulte pour les enfants de 10 à 12 ans, Nuria Gorrite précise: «Nous pouvons considérer que ça peut jouer. D’autant plus qu’en matière d’encadrement le projet était d’avoir un professionnel pour trois auxiliaires, et que ce ratio est ramené à deux professionnels pour deux auxiliaires pour les groupes dès 60 enfants.»



Autre point de satisfaction: le temps de travail des professionnelles hors de la présence des enfants. L’EIAP a désormais fixé noir sur blanc ce temps à 10%. Cela permet notamment d’organiser des réunions d’équipes pour discuter du suivi des enfants ou des rencontres avec les parents.