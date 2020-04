Les crèches rouvriront dans 10 jours

Le Conseil d'Etat attend des précisions de Berne

Le Conseil d’État a tenu un point presse pour faire suite aux annonces du Conseil fédéral. Des annonces qualifiées de «clair-obscur» par la présidente vaudoise, Nuria Gorrite. Le gouvernement suisse a présenté jeudi son plan de déconfinement par étapes: le 27 avril avec la reprise de quelques activités, le 11 mai la réouverture des écoles obligatoires et le 8 juin de celles du secondaire. Hormis ces trois échéances, le Conseil fédéral est resté assez flou. Beaucoup de questions restent donc en suspens, selon Nuria Gorrite: «Nous attendons des éclaircissements de la part de la Confédération en début de semaine prochaine, notamment sur comment les mesures sanitaires pourront être mises en œuvre dans les domaines des services à la personne, de l’accueil de jour et des écoles.» Le Conseil d’État adoptera son arrêté cantonal vendredi prochain, lorsqu’il aura eu des réponses. On devrait alors y voir plus clair.



Plus concrètement, la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz, a présenté les «études populationnelles» que va superviser son département. Ces études scientifiques auront pour mission de décrypter le comportement de l’épidémie afin d’accompagner au mieux le déconfinement. Une recherche se concentrera sur les facteurs de transmission, en contactant rétroactivement l’entourage des 200 premiers cas déclarés dans le canton. Une seconde étude s’attachera à mesurer le taux d’individus immunisés dans la population et l’évolution de cette immunité. Ce second volet fait partie intégrante de l’étude nationale qui va être menée. Pour le canton de Vaud, l’échantillon s’élève à 800 personnes. Enfin, les scientifiques se pencheront sur le «taux d’attaque du virus» dans des populations qui auront été particulièrement exposées de par leur activité professionnelle. Les recherches devraient débuter à la fin du mois.



Philippe Leuba a, lui, dit quelques mots sur les contrôles des chantiers. «J’ai tout entendu à ce sujet.» Jusqu’à maintenant, 915 contrôles ont été effectués dans l’industrie et sur les chantiers. «C’est colossal», selon le ministre de l’Économie. Quinze fermetures ont été prononcées pour non-respect des normes sanitaires. «J’ai encore signé deux nouvelles fermetures aujourd’hui entre la séance du Conseil d’État et ce point presse.» Toujours au rayon des données chiffrées: 119346 personnes sont concernées par les mesures de chômage partiel dans le canton. Soit un travailleur sur quatre. Sur le front de l’épidémie, le nombre de cas cumulés sur sol vaudois s’établissait à 4844, jeudi 16 avril. Pour 279 décès. La courbe des hospitalisations baisse, «mais le nombre de patients aux soins intensifs reste élevé», note Karim Boubaker, médecin cantonal. R.B