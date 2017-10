Les disciples vaudois de Bahá’u’lláh fêtent le bicentenaire de sa naissance

Discrète, souvent peu connue, la foi bahá’ie compte pourtant plus de 5 millions d’adeptes dans le monde. Les bahá’is, comme se nomment eux-mêmes ses fidèles, se réclament des préceptes de Bahá’u’lláh, leur fondateur né en 1817 à Téhéran. Ces préceptes dérivaient de la foi bábie, elle-même fondée par le Báb. Bahá’u’lláh serait le plus récent des messagers de Dieu, après Moïse, Zoroastre, Jésus, Mahomet, Bouddha et Krishna. Cette religion prône la non-violence, l’égalité entre les sexes, et entend lutter contre toute forme de préjugés. «Que toutes les nations deviennent une dans la foi et que tous les hommes soient des frères», proclame l’un des écrits sacrés de la foi bahá’ie.

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de leur fondateur et pour faire connaître leur vaste entreprise, les bahá’is convient le public à des célébrations et divers événements, samedi et dimanche. Ils auront lieu dans une trentaine d’endroits en Suisse, où vivraient quelque 1200 adeptes. Dans le canton, plusieurs conférences seront données à Lausanne et à Corseaux.

Joe Andersen Yahr, musicien établi depuis sept ans à Chardonne, s’est converti en 1970. «J’avais grandi aux Etats-Unis dans une famille protestante, raconte-t-il. C’est au Conservatoire que j’ai rencontré la foi bahá’ie. Ce qui m’a plu tout de suite, c’est son universalité, cette vision de la Terre comme un pays. Le but est de parvenir à un désarmement global, mais cela n’arrivera que par une confédération de nations, un peu à l’image de l’Europe, qui est un premier pas. Il y a urgence à agir: il n’est plus temps de rester dans son coin et de se contenter de chercher la paix intérieure.»

L’artiste, qui vit en Suisse depuis plus de trente ans, explique que les bahá’is sont «plus que non violents: la violence nous est interdite sous tous ses aspects». La religion des bahá’is n’a pas de temple, mais des «maisons d’adoration» dans huit pays du monde, dont l’Allemagne. Elle n’est pas représentée par des objets ou des symboles en particulier. C’est une religion sans clergé: «Personne ne peut prendre la parole au sein de la communauté pour prêcher ou interpréter les écrits», explique Jessica Graber, en charge des affaires extérieures pour la Suisse. La hiérarchie est constituée par un «ordre administratif» de neuf personnes, élues chaque année. Selon les préceptes, «chaque individu est responsable de sa propre évolution spirituelle et du bien-être de la communauté».

Célébration du bicentenaire de la naissance de Bahá’u’lláh Lausanne: conférence à l’Alpha-Palmiers, samedi 21 octobre à 10 h. Evénements samedi et dimanche à l’Espace Dickens, av. Charles Dickens 6. Corseaux: Exposition et permanence, samedi, salle de Châtonneyre. www.bahai.ch (24 heures)