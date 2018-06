Les eaux du Léman sont propres, barbotons-y!

L’été approche, le mercure monte et l’envie de se rafraîchir en faisant quelques brasses dans le lac va se faire de plus en plus pressante. C’est le bon moment qu’ont choisi les scientifiques de la CIPEL pour dégainer leur «carte des plages»*. Bonne nouvelle: la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman constate que la quasi-totalité des plages surveillées sont «tout à fait propices à la baignade». Plouf! Mettons nos lunettes de plongée pour voir les détails. Il apparaît que 112 plages sur 113 sont très fréquentables. Les seules eaux à obtenir le peu amène label «pouvant être momentanément polluées» sont celles de la Pointe à la Bise, à Vésenaz (GE). La proximité d’une réserve naturelle, paradis des oiseaux d’eau, «entraîne un apport souvent élevé de bactéries fécales d’origine aviaire», dit le rapport de la CIPEL. Gare, donc.

Les autres plages, françaises ou suisses, ne présentent aucun risque sanitaire. 90% d’entre elles ont même des eaux d’une qualité «excellente à très bonne», le top du top. Ce n’est pas une surprise pour la secrétaire générale de la CIPEL, Audrey Klein: «Ces résultats sont stables depuis des années. On observe surtout une amélioration depuis les années 1990, où seule la moitié des plages présentait des eaux de cette qualité-là.» L’amélioration du rendement d’épuration des steps explique ce progrès. En compilant les données fournies par les autorités compétentes, la CIPEL garde une vue d’ensemble sur cette question.

À noter que l’absence de pollution ne signifie pas qu’il n’y a pas de puces de canard où l’on se baigne. Cet enquiquinant parasite qui s’accroche à notre peau et nous démange peut se trouver partout, lié qu’il est à la présence des palmipèdes. «La sédentarisation des canards contribue d’ailleurs à sa prolifération, c’est pourquoi nous recommandons de ne pas les nourrir», glisse Audrey Klein. www.cipel.org/plages-du-leman (24 heures)