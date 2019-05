Les écoliers vaudois sont parmi les plus matheux

Faiblards en maths, les petits Vaudois? Publiée vendredi, la toute première étude intercantonale sur le sujet est rassurante. 69% des élèves vaudois de 11e HarmoS ont «atteint les compétences fondamentales» en mathématiques, bien mieux que la moyenne suisse (62%). Vaud n’est battu que par les Fribourgeois, les Valaisans, et les Appenzellois.

De quoi pavoiser? Prudent, le communiqué du Département de la formation (DFJC) voit des indicateurs «encourageants» dans cette étude de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Au point presse organisé dans la foulée, la ministre Cesla Amarelle a un chouïa moins de retenue: «Je ne vous le cache pas, les résultats sont bons.» Même s’il s’agit «d’une première enquête nationale, qui est sans doute perfectible. Il faut la relativiser.»

L’étude en question porte sur les maths, mais aussi sur le niveau des écoliers de 8e HarmoS en langues. Dans ce registre littéraire, les résultats sont beaucoup plus homogènes d’un canton à l’autre, et Vaud se situe dans la moyenne (lire ci-contre). Mais en maths, «nous sommes même les premiers si on ne prend en compte que les grands cantons», souligne la conseillère d’État. Pas anodin: «Plus un canton est petit, plus il est facile d’avoir une homogénéité dans l’enseignement. D’ailleurs, aucun canton romand n’est décroché en maths, car on a de l’avance avec le Plan d’études romand», estime la socialiste.

Plaidoyer pour les ECR

Chère à sa prédécesseur Anne-Catherine Lyon, la centralisation de l’école publique - via un département cantonal fort - porterait donc ses fruits. En tout cas, certains cantons alémaniques où l’instituteur reste seul maître à bord dans sa classe sont à la peine au classement, constate Cesla Amarelle. «La culture du travail collaboratif de l’enseignant est aujourd’hui un acquis fort d’EVM (ndlr: la réforme École vaudoise en mutation, lancée en 1997)», renchérit Serge Martin, directeur général adjoint de l’Enseignement obligatoire.

Le DFJC saisit aussi l’occasion de défendre l’utilité des ECR. Ces «épreuves cantonales de référence» sont attaquées par certains députés en raison du stress que génère leur poids dans la moyenne en 8e année (24 heures du 21 mai). «C’est un instrument de pilotage essentiel qui nous permet d’avoir un haut niveau d’harmonisation des contenus entre les différents établissements scolaires», martèle Cesla Amarelle. Les ECR permettent aussi aux écoliers d’avoir «une culture des épreuves externes», dit Serge Martin.

Seuls 29% de réussite en VG1

Les résultats dévoilés vendredi confortent Cesla Amarelle dans sa réforme de l’enseignement des mathématiques. Intimement lié à l’éducation numérique, ce projet fera l’objet d’un rapport d’ici l’automne, qui présentera les diverses mesures à mettre en œuvre. Et ce n’est pas parce que les Vaudois sont performants que ce chantier perd de son utilité: «Ce que montre aussi l’étude, relève la cheffe du DFJC, c’est qu’il y a des disparités importantes entre les élèves de la voie générale 1 - aux exigences de base - et ceux de la voie prégymnasiale (ndlr: les premiers sont 29% à atteindre les compétences fondamentales, les seconds 96%) . La réforme aura justement pour but d’améliorer l’enseignement des maths pour les élèves qui ont le plus de peine.»

Sur ce point, Vaud n’a en effet pas de quoi fanfaronner. Ce taux de 29% d’élèves de VG1 ayant acquis les bases en maths a beau être dans la moyenne suisse, il reste bien plus bas qu’en Valais, à Fribourg ou dans le Jura. Là-bas, plus d’un écolier sur deux de cette filière a réussi l’épreuve.

Cette donnée fera l’objet d’une «analyse approfondie» indique le DFJC. Elle touche deux autres chantiers phares de la première législature de Cesla Amarelle: le soutien aux élèves en difficulté et le «renforcement» de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).

Cette volonté se traduira par des modifications de son règlement, qui seront mises en consultation cet automne. Parmi les objectifs évoqués: permettre aux élèves de VG de passer au moins huit périodes hebdomadaires avec le groupe classe et leur maître principal, ou encore revaloriser les branches de travaux manuels et autres activités créatrices.

D’autres motifs de satisfaction ressortent. Tout cosmopolite qu’il est, «le Canton de Vaud est l’un des premiers à neutraliser l’origine sociale et l’allophonie comme facteurs discriminants», observe Bruno Suchaut, directeur de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques. «Les élèves migrants de deuxième génération ont 70% de chances de maîtriser les compétences fondamentales en mathématiques. C’est 10 points de plus que la moyenne suisse des migrants de même milieu socio-économique.» Au passage, notons que garçons ou filles, les résultats sont kif-kif. Une bonne base pour motiver davantage d’écolières à suivre une filière scientifique. L’objectif est national. ll vise à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre dans les métiers MINT (maths, informatique, sciences naturelles et technique).

Résultats moyens dans les langues

L’étude de la CDIP ne porte pas que sur les maths, mais aussi sur les langues. Celle de scolarisation ainsi que la première langue étrangère, qu’elle soit nationale ou non. 928 élèves vaudois de 8e HarmoS ont participé au test, mené en 2017. Les résultats varient très peu d’un canton à l’autre.

En langue de scolarisation - le français pour nous, donc - le canton de Vaud se situe pile dans la moyenne nationale avec 87% des élèves ayant une bonne orthographe et 89% une bonne compréhension de l’écrit. Le statut migratoire n’a que peu d’incidence sur ce taux, constate-t-on. 90 à 92% des «natifs» réussissent l’épreuve, score qui passe de 84 à 86% pour les migrants de deuxième génération et de 81 à 83% pour ceux de première génération. Les statistiques prenant en compte l’origine sociale montrent que 78 à 80% des enfants issus des familles les plus défavorisées atteignent les compétences de base, alors que ce taux se monte de 95 à 96% dans les couches les plus aisées de l’échantillon.

Les jeunes Vaudois sont aussi très proches de la moyenne nationale en Langue 2 - l’allemand pour nous (voir infographie). 73% ont une bonne compréhension de l’écrit, et 89% une bonne compréhension de l’oral. «Nous n’avons pas à rougir de ces résultats, ils sont extrêmement encourageants», lance Serge Martin, directeur général adjoint de l’enseignement obligatoire. «Nous sommes soutenus par ces bons résultats dans notre volonté de valoriser les échanges linguistiques, en classes ou individuels.» (24 heures)