«Les églises modernes ont un fort potentiel d’avenir»

Mille églises ont été construites en Suisse à partir des années 50. Leur architecture simple, moderne, souvent bétonnée leur vaut parfois le surnom de «fausses églises». Or, face à la diminution du nombre de chrétiens, nombre de lieux de culte se vident et la question de la réaffectation se pose. Avec leurs espaces polyvalents, les églises modernes offriraient une solution pour l’avenir.

Le thème des églises modernes occupait la Journée du patrimoine religieux en Suisse, le 30 août dernier. À cette occasion, une base de données du patrimoine religieux moderne du pays a été mise en ligne. On y trouve aussi une base de données sur les réaffectations. Un projet chapeauté par l’organisateur de la journée, Johannes Stückelberger, historien de l’art et spécialiste de la reconversion des lieux de culte.

En quoi les églises construites pendant la deuxième moitié du XXe siècle sont-elles concernées par la réaffectation?

Nous avons répertorié 1000 édifices (églises, chapelles, monastères) construits après les années 50 en Suisse, dont un peu moins de 200 protestants et plus de 600 catholiques. Ces églises ne sont pas toujours des bâtiments protégés. Les matériaux de construction utilisés n’étaient pas de grande qualité: elles sont le plus souvent faites en bois ou en béton. Chez ces dernières, l’armature rouille et le béton s’effrite, sans compter les infiltrations d’eau dans une matière qui n’était pas aussi dense qu’à l’heure actuelle. Elles arrivent aujourd’hui en âge de subir des rénovations. Enfin, elles ne sont souvent pas considérées comme de vraies églises, de par leur architecture moderne, en rupture avec les églises classiques. Dans vingt ans, une partie d’entre elles pourraient être détruites.

Vaud est-il concerné par cette réalité?

On ne compte que 61 édifices bâtis à partir des années 50 dans le canton, dont une trentaine de confession catholique et une vingtaine protestante. Un chiffre plus bas que dans d’autres cantons. Mon hypothèse, s’agissant des églises protestantes, est qu’au moment de la fusion de l’Église libre et de l’Église nationale, qui donnera naissance à l’Église réformée vaudoise, en 1966, on avait déjà réduit le nombre d’églises utilisées. Quant à la réaffectation, aucune église moderne vaudoise n’est à mon sens concernée.

Qu’en est-il des églises construites plus tôt?

Quelques églises protestantes édifiées avant les années 50 dans le canton de Vaud ont vu leur usage ecclésiastique initial réaffecté. C’est le cas des chapelles libres de Lutry et de Nyon qui ont été vendues à des particuliers, respectivement en 1986 et en 2013. L’exemple le plus célèbre reste celui du temple de Saint-Luc, à Lausanne. En 2013, il a été transformé en maison de quartier. Le temple des Terreaux, également situé à Lausanne, est un théâtre depuis 2005. Quant au temple de la Croix-d’Ouchy, il est en attente d’une démolition ou d’une réaffectation. C’est à la Commune de Lausanne de se prononcer, puisque dans le canton de Vaud, ce sont les Communes qui sont propriétaires des édifices religieux réformés. Les édifices catholiques restent la propriété des Églises catholiques.

En quoi ces églises dites modernes ont-elles, selon vous, de l’avenir?

Elles ne sont pas que des lieux de culte, car elles sont construites comme des centres paroissiaux, communautaires: sous un même toit, on abrite les différentes activités de l’Église. On trouve des salles pour accueillir le catéchisme et les jeunes, d’autres pour de la formation d’adultes, du théâtre et même un logement pour le pasteur ou le prêtre. Ces églises témoignent d’un nouveau concept: l’Église, en tant qu’institution, mais aussi la communauté n’existent pas que le dimanche matin. Ces bâtiments permettent une polyvalence de par leur organisation spatiale, correspondant justement à la volonté actuelle d’organiser l’église en fonction des besoins, qu’il s’agisse de déplacer les bancs ou d’installer un autre mobilier. Ces bâtiments collent à l’évolution des pratiques de la communauté de fidèles. Néanmoins, les églises se vident. Cette réalité pousse à la réaffectation de ces édifices. On pense communément qu’elle est synonyme de destruction ou de vente et on imagine déjà des bars investir l’intérieur des églises. Mais ce n’est pas l’option majoritairement choisie en Suisse. Les Églises réfléchissent à une utilisation élargie du lieu.

En quoi consiste ce type de réaffectation?

Il s’agit de réduire les coûts liés à l’immobilier, plutôt que le nombre de bâtiments dont les communautés religieuses sont propriétaires. Les églises modernes ont un fort potentiel d’avenir. La multifonctionnalité des espaces qu’elles offrent permet à la fois à la communauté d’en profiter selon ses besoins, mais aussi de trouver des partenaires pour utiliser l’espace, et ainsi garantir une rentrée d’argent pour les communautés religieuses propriétaires. Dans le canton de Fribourg, par exemple, une partie du couvent catholique des Cordeliers a été transformée en bureaux et en appartements pour étudiants. Cela s’accompagne d’une remise en question de l’usage du lieu. Depuis vingt ans, je suis consultant auprès d’Églises et de paroisses sur ces questions. Les demandes sont en augmentation et concernent essentiellement la réorganisation de l’espace. Il est donc nécessaire de savoir ce qu’on veut y faire, d’avoir un concept et donc une vision paroissiale. Mais le premier défi est de pouvoir les protéger.