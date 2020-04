Les élèves vaudois retourneront à l'école avec la moitié de leurs copains

Sur le principe, la rentrée scolaire post-coronavirus du 11 mai sera obligatoire. Mais en même temps, le Département de la formation promet de «privilégier le dialogue» et annonce que les enfants vulnérables pourront continuer l'enseignement à distance. Cesla Amarelle, à la tête de l'Ecole vaudoise, l'a annoncé ce jeudi matin.

Dans les grandes lignes, la rentrée sera fera en demi-classes pour participer à la lutte contre le Covid-19. C'est-à-dire que les élèves d'une même classe seront séparés et iront à l'école un jour sur deux.

Une lettre envoyée aux parents

Les parents recevront une lettre dans les prochains jours pour leur expliquer la situation et ils pourront transmettre leurs desiderata à la direction de l'école de leur enfant.

Pour les élèves les plus jeunes (de la 1P à la 8P, soit jusqu'à 12 ans environ), la rentrée complète se fera le 25 mai. Pour le 3e cycles, c'est-à-dire les écoliers de 9S, 10S et 11S, l'enseignement alterné en demi-classe durera par contre jusqu'au 29 mai.

Plus de notes

Concernant les promotions, c'est-à-dire le passage d'une année à l'autre et l'obtention d'un certificat de fin de scolarité, Cesla Amarelle se veut rassurante. Il n'y aura plus de notes jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Les profs devront comparer la moyenne obtenue par l'élève pendant le premier semestre de l'année et la moyenne obtenue jusqu'au 13 mars. «La situation la plus avantageuse sera retenue», explique la ministre socialiste.

Les cas-limites seront tous directement promus et certifiés. Les autres, en échec jusqu'à présents, bénéficieront d'une analyse spéciale par les conseils de classe et les conseils de direction. «L'engagement, la motivation, tout le travail pendant l’enseignement à distance et depuis la reprise seront analysés par les enseignants», explique Giancarlo Valceschini, le directeur général de l'enseignement obligatoire.

