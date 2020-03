Les encaveurs s’obstinent dans le refus

C’est en pleine crise que l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (Asvei) s’est réunie à Genève ce mardi. Peu des 65 membres présents avaient déjà eu l’occasion de refuser le nouveau contrôle unique (du petit vigneron au négociant) de cave mis en place depuis janvier 2019. Mais une volonté commune de s’obstiner dans ce refus était palpable. «Le bras de fer avec l’Office fédéral de l’agriculture n’a pas évolué», a témoigné le président, Willy Cretegny.

Ceux qui n’avaient pas eu le temps de se préparer à ce refus ont pu témoigner de son déroulement. «Le contrôleur était charmant, mais il a voulu accéder à mon ordinateur, ce que j’ai refusé», a raconté Émilienne Hutin Zumbach, vigneronne à Dardagny (GE). Venu en plein été alors que la profession avait expressément demandé que ces passages s’effectuent en hiver, lors de la saison creuse, l’inspecteur du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) a signalé un souci sur les étiquettes que la vigneronne utilise pourtant depuis dix ans. «Je n’ai à ce jour trouvé personne pour me dire si sa remarque était justifiée», dit-elle, perplexe.

«Tant que le tribunal n’a pas statué sur le recours des encaveurs, tout est bloqué» Frédéric Borloz, président de la Fédération suisse des vignerons, en négociation avec le CSCV

Un autre contrôleur imposait une mention sur les cartons qui ne concerne en fait que ceux qui écoulent leur vin par six bouteilles en grandes surfaces… Et l’exigence que les flacons ouverts à la cave ou donnés en cadeau fassent l’objet d’un décompte séparé a fini de crisper les encaveurs indépendants, les confortant dans leur opposition. Et même si deux sièges ont été créés (donc trois sur dix) pour accueillir les indépendants au conseil de fondation du CSCV, «cela reste un organe de négociants; nous avions demandé la moitié des sièges», rappelle Jean-Denis Perrochet, vice-président de l’Asvei.

Reste que le recours de quelques dizaines de vignerons-encaveurs contre la tarification désormais annuelle du CSCV (au lieu de tous les deux à quatre ans, seulement lors d’un contrôle effectif) pourrait bien être une balle dans le pied. «Tant que le tribunal n’a pas statué, rien ne changera, tout est bloqué», explique Frédéric Borloz, président de la Fédération suisse des vignerons, qui a rencontré l’organe de contrôle à deux reprises déjà, pour porter les revendications de la profession. Les négociations en cours portent sur plusieurs éléments, notamment cette tarification, dont l’échelle est jugée pas assez progressive, mais aussi une flexibilité qui tienne compte des pratiques différentes d’un canton à l’autre.