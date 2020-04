Les entreprises redoutent de devoir licencier

Le sondage

La CVCI regroupe près de 3300 entreprises, représentant 130000 emplois (un tiers des emplois privés du canton).



Retour à la normale: Un tiers des entreprises consultées ne s’attend pas à un retour des affaires normales avant l’automne, voire en 2021 pour 10% d’entre elles.



Impacts: La grande majorité des entreprises a été impactée dans ses ventes et son business. Les difficultés de trésorerie et de productivité suivent, puis les questions d’absentéisme, d’approvisionnement et des problèmes divers.



Autres effets négatifs: Pour 75% des entreprises sondées, la crise va se poursuivre en occasionnant des absences du personnel et des baisses de sa productivité, des licenciements, l’allongement des délais de paiement, une baisse d’activité, la difficulté de répondre à la demande au moment de la reprise, l’engorgement des services publics ou encore une crise économique majeure.



Les attentes: Malgré les aides étatiques déjà débloquées, les entrepreneurs estiment que des aides à fonds perdu doivent encore être mises en place, tout comme des adaptations de loyers et des allègements fiscaux, ou encore le rehaussement du plafond RHT. A.DZ