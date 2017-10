Les évangéliques bousculent l’Eglise

Dimanche matin. «Bénis Dieu, ô mon âme!» Plus de 200 personnes enchaînent à tue-tête des chants de louange dans l’église de Corsier. Certains esquissent des mouvements avec les pieds, d’autres ont les mains levées. Les paroles s’affichent sur un écran géant et un orchestre donne le ton de la mélodie. Le pasteur Pierre Bader, en civil, sans la robe traditionnelle des ministres vaudois, s’adresse à l’assemblée. Il ferme les yeux, ses mots semblent inspirés et spontanés. Il évoque la nécessité d’avoir un «cœur joyeux» et s’amuse de ces cultes passifs où les gens qui bougent leur corps sont considérés comme «hautement suspects». Ici à Corsier, c’est le contraire: l’assemblée est invitée à ne pas rester assise et passive, les enfants sont au centre et on peut même interpeller le pasteur.

Corsier-sur-Vevey est une paroisse de la mouvance dite «évangélique» au sein de l’Eglise officielle vaudoise (EERV). Elle s’inspire des pratiques des églises libres, tout en restant dans le giron de l’Eglise vaudoise. «L’idée n’est pas de créer un nouveau groupement mais de faire quelque chose de culturellement différent», explique Pierre Bader, désireux de dépoussiérer les habitudes. Et ça marche: chaque vendredi, le groupe de jeunes accueille des dizaines de participants. L’église fait presque toujours le plein dimanche matin à 10 h, sans compter un culte matinal plus classique et un culte du soir nettement plus charismatique. Les gens viennent de loin, telle Paola Perret, de Pringy (FR): «J’aime sentir le dynamisme, la foi, la présence de Dieu. D’autres paroisses devraient s’en inspirer», dit-elle, à la sortie du culte. Walter et Ruth Binoth, un couple de retraités de Jongny, viennent tous les dimanches retrouver «cette chaleur et cet esprit de partage». Pour Ruth, le style évangélique est bel et bien «l’avenir des paroisses vaudoises».

Dans le canton, les paroisses d’Yverdon-les-Bains, du Mont-sur-Lausanne ou de la vallée de Joux se réclament également de cette tendance. Combien y a-t-il d’évangéliques au sein de l’Eglise réformée vaudoise? «On dispose de peu de données, avoue Jörg Stolz, sociologue des religions. Lors d’une enquête en 2008, nous avions demandé des estimations à des pasteurs: cela tournait entre 8% et 15% des pratiquants réformés.»

ADN conservateur

Dynamique, bienvenue pour certains, cette mouvance dérange pourtant dans l’Eglise réformée. Et pour des raisons qui ont peu à voir avec le style des célébrations. Le Rassemblement pour un renouveau réformé (R3), créé en 2016 par des pasteurs évangéliques de l’EERV, appelle les chrétiens à être plus prosélytes, plus affirmatifs dans leur foi face à une société «néo-païenne». Leur document de référence, appelé le Manifeste bleu, s’oppose au rite de bénédiction des couples homosexuels, décidé par le Synode de l’EERV en 2012. «La réaction conservatrice au changement social et théologique est l’ADN du mouvement», fait remarquer Jörg Stolz. La création de ce rite a créé de forts remous au sein de l’EERV. Certains, comme Pierre Bader lui-même, parlaient de «scandale».

Scission à Yverdon

A Yverdon-les-Bains, une centaine de paroissiens a même décidé de quitter le giron de l’EERV en 2014. «Il y avait un noyau de paroissiens de sensibilité évangélique constitué de beaucoup de jeunes familles. Ils n’ont pas accepté cette décision (ndlr: celle du rite pour les couples homosexuels), avec laquelle je suis d’ailleurs aussi en porte-à-faux, explique le pasteur Olivier Bader (cousin de Pierre Bader). Ils ont décidé de faire leur culte de façon indépendante et louent désormais la salle de paroisse.» Les responsables de ce groupe n’ont pas souhaité répondre à nos questions. Du jour au lendemain, la paroisse a perdu «de nombreuses forces vives», regrette le pasteur, quelque 15 000 francs de rentrée par an – les fidèles de sensibilité évangélique contribuant «généreusement à la vie de la paroisse». A Corsier, il n’y aura pas non plus de rite pour les couples pacsés, le conseil de paroisse et les ministres refusant une telle célébration. Les pasteurs se défendent de discriminer les homosexuels, mais une telle bénédiction n’est pas compatible avec la Bible dont ils se réclament.

Dans ce contexte, la récente ouverture de la Haute Ecole de théologie professante (HET-Pro) à Saint-Légier jette de l’huile sur le feu: cette filière ambitionne de former des pasteurs qui ne passeront plus par l’Université. «Les évangéliques refusent de lire la Bible de façon trop critique et de tout mettre dans son contexte historique: ils estiment qu’on y perd la réalité de la foi», rappelle Jörg Stolz.

«Des moments difficiles»

La vision conservatrice des évangéliques et leurs ambitions affichées provoquent des tensions dans l’institution, mais ces dernières s’expriment très rarement en public. «Il y a eu des moments difficiles, confie Pierre Bader, à Corsier. J’ai été très critiqué par des collègues. Aujourd’hui j’ai de bonnes relations avec les autorités cantonales (ndlr: celles de l’Eglise vaudoise), mais en aparté certains disent que les évangéliques dans l’EERV sont «un cauchemar». Il y a une ambivalence.»

«On explore de nouvelles voies, c’est normal qu’on génère de l’inquiétude. Cela passe parfois par une certaine désobéissance, mais en toute loyauté»

Des tensions, où ça des tensions? A entendre le Conseil synodal (l’autorité exécutive de l’Eglise vaudoise), tout va bien. Son président, Xavier Paillard, estime que «la situation actuelle est plutôt apaisée. Les paroisses de tendance évangélique sont bien intégrées. Notre programme de législature va d’ailleurs dans leur sens: il insiste sur le témoignage et la prise en charge de la dimension émotionnelle dans les cultes. Nous faisons preuve d’ouverture.» Indice de crispation tout de même: les évangéliques affirment représenter un tiers des protestants vaudois, alors que le Conseil synodal parle d’une «petite» minorité. «Nous sommes intervenus une fois l’année passée sur demande de parents, concède Xavier Paillard, car il y avait des appels trop marqués à la conversion dans un camp de jeunes.»

Les évangéliques de l’EERV se sentent sous surveillance: «On produit de la nouveauté, on explore de nouvelles voies, c’est normal qu’on génère de l’inquiétude, lance Pierre Bader. Cela passe parfois par une certaine désobéissance, mais en toute loyauté.» (24 heures)