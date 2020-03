Les fleuristes jettent tulipe et tablier

Des centaines de millier de fleurs vont finir au composte. Des tulipes, roses, fleurs de printemps ou de balcons ou autres qui ne verront jamais la table de votre cuisine.

Fermés depuis vendredi, les magasins de fleurs se retrouvent avec leurs stocks sur les bras, notamment les fleurs coupées qui ne passeront pas le week-end du 21 avril. Un coup dure, d’autant plus que la grosse saison commençait. «Le printemps, c’est plus que Noël pour la branche. Entre ceux qui font les plantes d’extérieur et les bouquets, c’est la période où se fait souvent l’essentiel du chiffre, explique Julie Savary, présidente de l’association romande des fleuristes. On a tous très peur. Si les mesures de confinement se poursuivent et qu’il n’y a pas la Fête des mères, ce sera difficile, très difficile. La plus part de nos membres sont des petits indépendants.»

De dépit, les professionnels, surtout ceux qui avaient en ville des gros points de vente, ont bradé les prix dans l’urgence avant de fermer boutique tandis que certains ont misé sur la solidarité avec des bouquets et une crousille. L’essentiel des magasins se sont toutefois reconvertis dans la livraison à domicile. «Mais c’est marginal, soupire Rémy Jaggi, horticulteur et fleuriste basé à Trelex et Lausanne. On passe des heures au téléphone pour renseigner une poignée de clients, et franchement on hésite. Il ne faut pas que les livreurs de bouquets passent pour des transmetteurs de virus». Il enchaîne.« Il y aura des pertes sur le stock qui était plein, c’est évident. Aussi sur les plantes, maintenant et après: les livraisons n’arrivent plus depuis la Hollande et les producteurs Suisses ne fournissent pas assez.»

C’est le cas emblématique de Jean-Marc Crousaz, à Yvorne. «Sur les 250’000 tiges qui poussent maintenant, peut-être que 10% de la production évitera le composte. Nous n’avons jamais vécu ça en 80 ans d’entreprise. Nos clients ne vendent plus. Quant à la vente directe, on y a bien pensé. Mais on ne veut pas que des dizaines de personnes s’accumulent devant l’entrée, ce ne serait pas raisonnable».

Plusieurs fleuristes nous confirment essayer d’intensifier les livraisons gratuites, notamment pour les enterrements. D’autres, dans le doute vis-à-vis des consignes de l’Etat, ont préféré tout fermer. Jean-Marc Crousaz est catégorique. «Sans mesures et si ça se prolonge, beaucoup de commerces de fleurs ne passeront pas ce printemps.»

Cette véritable crise du métier intervient alors que le marché est, de leur avis, déjà de plus en plus difficile, avec la concurrence notamment des grands groupes. «Une solution qui nous sauverait, c’est qu'eux vendent nos fleurs. Mais on sait bien qu’on n'est pas adapté…», soupire un professionnel, critiquant à nouveau la concurrence de certaines enseignes qui vendaient encore leurs fleurs.

Les grands groupes coupent l'offre

Pourtant. Entre mardi et mercredi, les grandes surfaces disent avoir fermé l’accès aux rayons considérés comme «non indispensables», notamment les petites jardineries. «Il a fallu un jour ou deux pour déterminer avec précision ce que nous pouvions vendre ou pas, explique Tristan Cerf, porte-parole de la Migros. Mais les fleurs ne font clairement pas partie de l’indispensable. Impossible de les conserver ou de les réexpédier: nos enseignes les ont pour la plupart donnés gratuitement aux clients.»

A la Coop, jeudi, les fleurs étaient simplement jetées, s'est indigné une cliente à Grancy. Vrai ? Pas à en croire l'autre géant orange. «Les fleurs et les bouquets disponibles sont distribués aux hôpitaux et aux maisons de retraite chaque fois que cela est possible. Nous offrons tous les autres bouquets à nos employés. Ce qui reste est transformé en bio-gaz», souligne Iacomini Giovanni, responsable de la communication pour la coop en Suisse romande.