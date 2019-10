Les frais de la justice suisse bien plus chers qu'en France

Un procureur français au Ministère public du Canton de Vaud. Le séjour de trois semaines était organisé dans le cadre d’une formation continue. Binational franco-suisse, ancien assistant à l’Université de Genève, Sébastien Hauger est substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris. Certains souriront à la lecture de ce titre qui sonne bien pompeux aux oreilles «provinciales» des Suisses. Mais le sourire s’estompe au moment de découvrir des chiffres issus d’une comparaison de coûts à laquelle se sont livrés le visiteur et le procureur général vaudois Éric Cottier. Sébastien Hauger ne cache pas sa surprise face aux différences constatées. Elles montrent que la justice suisse fait face à des coûts beaucoup plus élevés.

Le jeu de la comparaison provoque de vives réactions, car la question de la qualité des prestations surgit rapidement. «Les propos que nous tenons sur les différences de coût et de prix entre la Suisse et la France ne comportent aucun jugement sur la qualité des prestations. Je constate simplement que les coûts qui résultent de ces prestations pour la justice diffèrent dans des proportions énormes entre les deux pays», prévient Éric Cottier.

Les autopsies

Une action fréquemment ordonnée par la justice en cas de décès violent, l’autopsie, vient en premier à l’esprit des deux magistrats. En France, le prix unitaire se monte à 138 euros (151 fr.) ou 230 euros (252 fr.) si une exhumation se révèle nécessaire. En suisse, il faut compter 5000 à 6000 fr., jusqu’à 9000 fr. pour un cas complexe nécessitant plus d’examens. L’organisation médicale en Suisse peut expliquer la différence. Pour une qualité comparable? «N’oublions pas que l’ancien directeur du Centre universitaire romand de médecine légale, Patrice Mangin, a dirigé l’Institut de médecine légale à Strasbourg», relève Sébastien Hauger. Mais selon la Pr Silke Grab­herr, directrice du CURML, les prestations diffèrent fortement (lire encadré).

L’expertise psychiatrique

Un acte phare des procès, l’expertise psychiatrique, présente également un fort écart de prix entre les deux pays. En Suisse, le coût se monte à 6000 fr. En France, c’est 312 euros (342 fr.), 448 euros (491 fr.) au sujet des infractions à caractère sexuel qui présentent davantage de complexité. Là encore, l’organisation médicale et sa tarification peuvent justifier le contraste. Une différence sur le contenu est aussi admise. «En Suisse, il est souvent dit que l’expert psychiatre se substitue au juge. Le fait est qu’il va au fond des choses. C’est un travail en profondeur qui se facture au coût réel, heure par heure. Dans les grandes affaires, le nombre d’heures peut être énorme», déclare Éric Cottier.

Analyses téléphoniques

Le coût de l’analyse de l’emploi d’un téléphone portable pose en revanche davantage de questions. «On parle ici du contrôle rétroactif qui permet notamment de savoir quand et avec qui une communication a été établie. On ne peut pas écouter rétroactivement une conversation», rappelle Éric Cottier. En France, la justice passe par la «facture détaillée», surnommée «fadette». Le prix de base pour le premier mois est de 9,65 euros (10 fr. 50) auquel s’ajoute 1.50 euro par mois supplémentaire. En Suisse, la justice se voit facturer 700 fr., selon le tout dernier tarif fédéral rendu public, une liste de tous les interlocuteurs, comprenant la date, l’heure, mais aussi une prestation supplémentaire, l’antenne activée. Il s’agit d’un forfait, pour une durée d’un jour à six mois, que la période contrôlée soit d’un jour ou de six mois (maximum légal).

«Les procureurs Strada (ndlr: qui traitent de la délinquance sérielle en matière de stupéfiants ou d’infractions contre le patrimoine ) racontent que leurs homologues étrangers sont extrêmement surpris lors des collaborations internationales à cause du prix. Le Conseil fédéral a récemment présenté une ordonnance modifiée assortie d’une augmentation. Nous avons tiré la sonnette d’alarme, en vain pour l’instant», relève Éric Cottier. Selon lui, la Suisse devrait s’inspirer de la situation qui règne dans d’autres pays: «L’aide à la justice est comprise dans la concession octroyée par l’État aux opérateurs.»

Frais de procédure

Les «frais de justice», mis à la charge des condamnés, atteignent en Suisse des montants qui se chiffrent en milliers de francs. En France, il s’agit d’un forfait de 147 euros (161 fr.). «Et encore, si c’est payé dans les 30 jours, il y a une ristourne de 20%», sourit Sébastien Hauger, qui résume: «En France, rendre la justice fait partie du service public.» En Suisse, où la même audience coûtera plus de 1000 fr., la question est souvent posée: pourquoi mettre des frais de procédure à la charge des justiciables alors que la justice fait partie du fonctionnement de l’État financé par les impôts? «Lorsque le citoyen paie 145 fr. pour un nouveau passeport, il ne se pose pourtant pas la question», relève Éric Cottier.

Assistance judiciaire

Sans surprise, le coût de l’assistance judiciaire est nettement plus bas en France qu’en Suisse. Chez nos voisins, quelle que soit la durée de son travail, l’avocat commis d’office reçoit, pour assister son client au tribunal, préparation d’audience comprise, huit «unités de valeur» à 32 euros, soit 256 euros (280 fr.).

Dans le canton de Vaud, les défenseurs d’office sont rétribués à raison de 180 fr. de l’heure plus la TVA. «Pour une audience en correctionnelle, huit à dix heures sont dans la plupart des cas atteintes, voire dépassées», relève Éric Cottier.