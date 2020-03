Les grenouilles auront leur pont des amours plus tôt

Aux Mosses, le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut s’apprête à mettre sur pied à la mi-mars, avec près de deux semaines d’avance, son «pont» à batraciens, afin de permettre à ces animaux de pouvoir vivre leur saison des amours. Cette année, selon les régions, les batraciens sont en effet déjà en marche pour aller se reproduire dans les mares. «Cela est dû aux changements climatiques, explique Lea Megali, cheffe de projet agriculture et biodiversité sur le territoire du Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut.

C’est la hausse des températures nocturnes accompagnée de soirées pluvieuses qui donne le signal aux amphibiens de sortir de leur cachette hivernale et de se mettre en chemin pour rejoindre les étangs, lieux de leur reproduction.» Aux Mosses, la barrière de sécurité sera donc installée à la mi-mars déjà. Il s’agit pour les amphibiens d’une sorte de salle d’attente avant le périlleux passage de la route cantonale.

Avec l’intensification du réseau routier et la création de nouvelles routes, les grenouilles et les crapauds sont de plus en plus fréquemment amenés à devoir les traverser, ce qui les rend très vulnérables au moindre passage de véhicules. Lorsque ces sites conflictuels sont identifiés, des mesures de sauvetage peuvent être prises, comme c’est le cas aux Mosses, où des barrières seront installées. Celles-ci permettront d’intercepter les batraciens avant qu’ils ne se lancent sur la route. Des seaux seront enterrés derrière ces barrières et recueilleront grenouilles ou autres crapauds. Leur transport sera assuré par des bénévoles qui, chaque matin, se relayeront pour les amener, de l’autre côté de la route, à bon port.

L’an dernier, les efforts communs du Parc et des bénévoles ont permis à 4244 batraciens (principalement des grenouilles rousses) de rejoindre leurs lieux de ponte. Le démontage de ces barrières s’organise selon la météo, en principe à la fin avril aux Mosses. Treize classes d’école primaire du Pays-d’Enhaut et du Sépey se sont inscrites pour partir à la découverte de ces étonnants amphibiens aux Mosses.