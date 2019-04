Les gros travaux sur la route de Berne reportés en 2020

Ils commencent gentiment, mais ils commencent. Redoutés par certains usagers qui n’hésitent pas à parler de «porte de l’enfer» qui s’ouvrira sur Lausanne («24 heures» du 3 août 2016), les travaux de requalification de la route de Berne entre Le Chalet-à-Gobet et Épalinges entrent dans le concret.

Les installations de chantier sont ainsi mises en place depuis un petit mois, mais le Conseil d’État vient de reporter le gros des travaux en 2020 en raison d’un important chantier des CFF. «Les travaux en dehors de l’emprise de la route pourront bien débuter cette année», tient à préciser la Municipalité d’Épalinges.

La requalification de la route de Berne prévoit de réserver une voie aux transports publics à la descente sur la plus grande partie du tronçon entre le carrefour des Croisettes et Le Chalet-à-Gobet. Les cyclistes pourront emprunter cette voie et bénéficieront d’un parcours sécurisé à la montée. Les deux voies de circulation montantes seront maintenues. Deux giratoires amélioreront la desserte locale, l’un à la Croix-Blanche à Épalinges et l’autre à la hauteur de l’École hôtelière de Lausanne.

Les travaux commenceront principalement par la construction du pont de la Croix-Blanche à Épalinges et de bassins de traitement des eaux de chaussée vers le pont En Marin. Durant ces travaux, la circulation sur la route cantonale sera maintenue en tout temps. Lorsqu’ils auront des emprises sur la chaussée, celle-ci sera localement réduite à une voie par sens de circulation.

Des bus pour remplacer les trains entre Moudon et Palézieux

Les gros travaux seront pourtant interrompus du 23 mai au 15 septembre 2019. Car les CFF ont aussi un important chantier à mener: un renouvellement de voie et d’ouvrages d’art, dont le tunnel et le viaduc de Villangeaux entre Écublens-Rue (Fribourg) et Bressonnaz (Vaud). Ces travaux nécessitent une interruption totale du trafic ferroviaire entre Palézieux et Moudon dans les deux sens. Un service de remplacement par bus sera mis en place entre Palézieux et Moudon et entre Moudon et Épalinges, offrant une liaison rapide entre Moudon et Lausanne. C’est pour ne pas entraver la circulation de ces bus que les quatre voies de la route de Berne doivent être maintenues. Et le chantier de la route de Berne reporté.

Élaboré avec les Communes d’Épalinges et de Lausanne, ce réaménagement a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs politiques et économiques de la Broye qui a abouti à un consensus en janvier 2013. Il est entré en vigueur en 2018, après traitement des oppositions. Les crédits d’ouvrage d’un montant total de 31,75 millions de francs ont été votés en 2018. Le projet étant une mesure du projet d’agglomération Lausanne-Morges, il bénéficiera d’une contribution fédérale de l’ordre de 7 millions. (24 Heures)