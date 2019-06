Les herd manager géreront les troupeaux laitiers

Swiss Expo Le salon de l'élevage, qui fait défiler depuis 2003 l'avenir des vaches de Suisse et du monde, quitte Beaulieu pour Palexpo, faute de place. La profession est optimiste, mais divisée. Plus...

L'invité François Turrian voit dans la culture sans pesticides une chance pour le monde agricole suisse. Plus...

Agriculture Le public était invité à découvrir les fermes vaudoises ce dimanche. Plus...

Ouest lausannois L’UNIL et l’EPFL lancent un appel à candidatures pour l’exploitation de 7 hectares de terres et d’une ferme du XVIIIe siècle. Plus...