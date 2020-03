Les hôpitaux détroussés de leurs masques

«J’ai vu un patient prendre une grosse poignée de masques en sortant. Voilà des jours que ça dure. Les gens sont devenus fous», soupire, exaspéré, un soignant dans un hôpital lausannois. L’épidémie de coronavirus et l’annonce des premiers cas en Suisse romande entraînent une véritable ruée sur les masques dits chirurgicaux. D’abord dans les pharmacies, en rupture de stock, et désormais dans les établissements de soins publics.

D’après nos informations, aucun hôpital n’est épargné et tous ont pris de premières mesures: retirer les distributeurs de masques de protection aux entrées des salles d’examen, limiter les accès aux stocks, ou au moins surveiller drastiquement les principaux distributeurs alors que la grippe saisonnière ordinaire n’est pas finie. Des masques sont de toute manière situés aux entrées des hôpitaux, avec des messages enjoignant aux visiteurs non vaccinés ou aux patients à risque d’en porter.

«Mais on a dû les retirer et réserver en priorité le matériel au personnel soignant», témoigne une cadre hospitalière. Dans certains établissements, la consommation est multipliée par environ cinq par rapport à une période ordinaire.

Même donne pour les liquides hydroalcooliques, les gels désinfectants placés dans les salles et aux portes, souvent dérobés. Dans un hôpital régional, le personnel est prié de privilégier son propre flacon à la ceinture.

«Tout le monde se sert»

À Yverdon, ces deux produits ne sont plus distribués qu’à la demande. «Tout le monde se sert, confirme une infirmière. Visiteurs, patients, peut-être même des employés. On nous a dit de nous servir avec parcimonie. Un non-sens. En période de grippe, on en porte en quasi-permanence aux soins.»

Les cabinets privés sont aussi touchés. Un cabinet de Pully a dû déplacer sa boîte de masques, destinée aux patients à symptômes grippaux, derrière un bureau pour qu’elle soit préservée. Et encore, une dame venant de l’extérieur a tenté de s’y servir. Les désinfectants se vident en une journée. La permanence du Flon a dû les enlever de la réception pour les réserver aux médecins. Des témoignages parlent de cas plus poussés encore, comme des individus entrant et repartant fissa avec des piles de masques.

«C’est le comportement d’une population concernée et qui cherche à se protéger, estime Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). La situation n’est pas alarmante, mais il va falloir prendre des mesures.» Notamment rassurer la population. Aucune distribution massive n’est prévue, indique le Canton.

Et pour les spécialistes, le port généralisé du masque ne sert pas à grand-chose. «Le message des autorités et les mesures qui visent tout d’abord à éviter la propagation, notamment le lavage des mains, sont parfaitement proportionnés, ajoute le président de la Société vaudoise de médecine, Philippe Eggimann. Des masques volés de la sorte, c’est d’un incivisme et d’un manque de solidarité total. Ce matériel, les hôpitaux en ont besoin pour le personnel et la population à risque, notamment pour la grippe saisonnière. Il ne faut pas prendre le risque d’accélérer sa propagation.»

Reste une question. Les stocks sont-ils suffisants, dans la mesure où les trois quarts des masques viennent d’Asie? «En temps normal, les hôpitaux, via les centrales de commande, disposent de stocks de masques pour deux à trois mois, reprend Patricia Albisetti. On n’est pas en pénurie. Par contre, c’est vrai que le renouvellement des commandes va peut-être poser des problèmes.» Notamment pour les masques spécialisés, type FFP2, et utilisés par les professionnels pour les examens à risque. Dans certains hôpitaux vaudois, ils ont été mis sous clé.

À réserver aux hôpitaux

C’est le cas à l’Hôpital Riviera-Chablais. «Les magasins sont complets, rassure Robert Meier, directeur adjoint, en charge de la logistique. Tout est fait pour contrôler de manière précise la consommation par service. Le matériel doit vraiment être réservé en priorité pour les hôpitaux. Surtout maintenant: on ne sait pas comment la situation et les recommandations vont évoluer.»

Le CHUV précise disposer de 600'000 masques, de quoi assurer sa propre consommation. L’état des stocks est sous contrôle et le suivi quotidien. Plusieurs établissements ont déjà reçu des livraisons issues des stocks de la Confédération et de la Protection civile. La question sera examinée demain par le Canton, qui se veut rassurant.

En France, l’Élysée a annoncé mardi la réquisition de tous les stocks et de la production de masques.