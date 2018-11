Les imprimeries ont fait place au coworking

La première impression, lorsque l’on arrive devant la porte qui abrite le vaste espace de coworking Impact Hub, est celle d’un immeuble banal, coincé dans une petite rue peu accueillante, près du Maupas. La surprise est de taille lorsque l’on se retrouve à l’intérieur, sous une verrière impressionnante, qui rend le lieu très lumineux. C’est là que se trouvaient, dans les années 90, une partie des Imprimeries Marsens. L’équipe d’Impact Hub a aménagé les deux étages en un espace de coworking atypique de 500 m2.

La verrière abrite le coin détente, la partie café propose des limonades et bières locales et des cafés torréfiés à Moudon, entre autres. Les membres d’Impact Hub se servent et paient dans la tirelire. Ici, la communauté fonctionne sur la confiance. Les abonnements mensuels vont de 40 francs (pour une fréquentation d’un jour par mois) à 395 francs (pour une fréquentation à plein temps). Les forfaits les plus chers donnent droit à des heures gratuites d’occupation de salles de conférences, les plus économiques offrent un rabais à la location. La philosophie d’Impact Hub est de réunir des personnes autour de valeurs éthiques: chacun pouvant avoir un impact positif sur la société grâce à son travail.

Les membres sont ainsi invités à partager des moments conviviaux autour d’un goûter ou d’un repas. Les jeunes qui démarrent leur activité peuvent profiter des espaces gratuitement. En contrepartie, ils donnent 8 heures de leur temps par semaine pour la gestion des lieux.

