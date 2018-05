Les jeunes en difficulté recourent moins au social

Les chiffres de l’insertion

Aide sociale

Entre janvier 2017 et mars 2018, 2500 jeunes ont sollicité le Revenu d’insertion (RI). Parmi eux, 900 ont été orientés directement vers une formation dans un but d’insertion professionnelle.

La moitié d’entre eux est actuellement en formation ou bénéficie d’une mesure de transition. 14% n’ont plus sollicité d’aide. 13% ne remplissaient pas les conditions pour une formation (santé ou manque de collaboration) et sont au RI. Les dossiers de près d’un quart d’entre eux sont toujours en instruction.



Bénéficiaires du RI

En janvier 2018, 7620 mineurs touchaient le RI (+3,2%). Ils étaient 3107 parmi les 18-25 ans (-17,2%). Deux classes d’âge augmentent: les 26-39 ans (6778, soit +2,7%) et les 40-59 ans (8819, soit +2,6%). Les 60 ans et plus n’étaient que 594, soit une baisse de 23,3%.

Ainsi, malgré une population croissante, le taux d’aide sociale tend à baisser.



Chômeurs

En 2017, 615 rentes-ponts ont été octroyées à des bénéficiaires du RI approchant l’âge de la retraite. Parmi eux, 272 en ont bénéficié grâce à la nouvelle loi qui anticipe le principe de deux ans (60 ans au lieu de 62 pour les hommes et 61 au lieu de 63 ans pour les femmes).