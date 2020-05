Les journaux de bord des élèves renferment de précieux souvenirs

L’idée lui est venue comme une évidence. Enseignante de français à l’établissement primaire de Gland, Isabelle Crisinel a demandé à ses élèves de tenir un journal de bord durant cette suspension des cours décidée en haut lieu le 13 mars. «Je sais que de nombreux collègues ont eu la même idée. J’ai pensé que c’était une bonne occasion de conserver un lien plus personnel avec eux, et de leur donner l’occasion d’écrire. En plus, ils conserveront une précieuse trace de cet incroyable épisode.»

Les 39 élèves des deux classes de 8e concernées devaient envoyer un petit texte à leur prof chaque lundi pour raconter leur week-end, et chaque vendredi pour parler de leur semaine. Isabelle Crisinel a rendu un corrigé de chaque envoi. Après sept semaines (dont deux de vacances de Pâques), l’enseignante se félicite du résultat, mais reconnaît que l’exercice devenait un peu lassant. «Ils commencent à en avoir marre. Certains en sont venus à se répéter et la plupart ont eu de la difficulté à livrer leur ressenti, mais ils n’ont jamais autant écrit.»

Durant ces prochains jours de reprise, l’enseignante a prévu de demander à chacun de ses élèves de donner une forme plus aboutie à tout ce travail, que beaucoup ont déjà agrémenté d’images, de dessins et de photographies. «Nous allons affiner les corrections et les formulations, et soigner la mise en page, pour que tout le monde ait un joli journal de bord à garder en souvenir.»

Dans un récent entretien donné sur la TSR, le philosophe Alexandre Jollien racontait qu’il avait aussi invité ses enfants à tenir un journal de bord. «C’est un moment précieux, déclarait-il. Dans dix ans, on se souviendra de ça et quel enseignement on peut en tirer.»

Guilhem a fait du rangement

Guilhem a aimé écrire son journal de bord CREDIT: LDD

8 avril 2020: «Chez ma maman, je mets tous les matins la table et j’aide aussi pour le ménage, la vaisselle, les repas et à débarrasser le lave-vaisselle. J’ai pas mal de livres, de bandes dessinées et de Lego. J’essaie de m’entendre avec ma sœur car sinon le confinement va être très long.»

27 avril 2020: «Pendant les vacances, j’ai rangé mes deux chambres. Ce n’était pas une mince affaire. J’ai retrouvé des tas d’objets divers et variés dont certains en voie de décomposition. J’ai aménagé des petits coins sympas et je me suis fait un atelier de peinture. J’ai customisé des caisses en bois, des boîtes, une calculatrice et même un meuble. C’était génial. […] Mon ressenti global de ces deux semaines est positif, mais c’était quand même spécial.»

Filipe a trouvé tout ça bizarre

Filipe s’est lancé dans des travaux manuels. CREDIT: LDD

«Voilà encore une semaine de confinement passée. Mercredi, j’ai eu la répétitrice et l’après-midi je suis allé chez le coiffeur (je vous donne l’adresse, ils coupent très bien les cheveux). Pour la première fois, j’ai porté un masque et des gants. Tout ça c’est bizarre pour moi. À la télé, c’est une chose, mais dehors, c’est autre chose.

J’ai constaté que les gens ne respectent pas les règles données par la Confédération (c’est bête). En fin de journée, j’ai passé un mauvais quart d’heure avec ma maman (P.-S.: ne faites pas ça chez vous!). Maman a vu que j’avais pas fait certains devoirs d’allemand. Le soir je me suis rattrapé en aidant à faire la cuisine. Voilà pour cette semaine compliquée, mais maman avait raison!»

Léa n’arrivait plus à dormir

Léa prend des moments pour se relaxer. CREDIT: LDD

«Aujourd’hui mon papa est venu me réveiller. Maintenant, ils me réveillent parce qu’à cause du changement d’heure, je n’arrive pas à dormir, donc ils me réveillent pour que j’arrive à dormir (c’est trop nul). Après midi, j’ai fait le Quizlet Live, mais je n’ai fait que tomber sur des gens qui n’avaient pas révisé leur voc.

Jeudi: le matin tout s’est bien passé. Après j’ai eu une idée qui m’a traversé l’esprit, je voulais changer mes meubles de place, donc j’ai commencé à faire des plans et à prendre des mesures. Et j’ai fait ça pendant presque toute l’après-midi. Vers 5 heures, je suis allée me balader pendant une heure trente avec ma sœur et ma maman. Nous sommes rentrées et nous avons fait un apéro (il faut bien se remonter le moral).»