Les journaux régionaux aux abois

Spécialisés dans l’actualité locale, les quatorze journaux régionaux constituant l’association Vaud Presse sont touchés de plein fouet par les mesures de confinement édictées par les autorités fédérales et cantonales. «Nous allons prendre une secouée monumentale», résume en bon vaudois le président de l’association et rédacteur en chef du Journal de Morges, Cédric Jotterand.

«Nos annonces ont baissé de 80%! Ici, tout le monde est affolé», confirme sa consœur Stéphanie Simon, vice-présidente de l’association et directrice de l'hebdomadaire Le Régional. Un titre qui était déjà en difficulté et ne peut de surcroît pas compter sur les abonnements puisqu’il est distribué gratuitement.

Double impact

Tout ces titres sont en effet doublement impactés: premièrement, leur matière première constituée principalement d'annonces et de couverture d’assemblées et de manifestations disparaît et, secondement, les publicités liées à ses dernières, ainsi que les avis d’enquête se sont volatilisées du jour au lendemain. Dans ce contexte, le Journal de Moudon et L’Echo du Gros-de-Vaud ont décidé que leur numéro de cette semaine sera le dernier jusqu’à nouvel avis.

Pour passer le cap tout en poursuivant leur travail d'information, plusieurs titres vont réduire leur pagination, voir supprimer des parutions. Le Journal de Sainte-Croix et environs concentrera ainsi ses forces uniquement sur son édition du vendredi, tandis que La Région Nord vaudois renoncera à sa parution du lundi, mais maintiendra les quatre autres. «C’est une course contre la montre qui démarre, observe Raphaël Pomey, rédacteur en chef de ce dernier titre. Mais cette situation nous porte un coup très dur, encore renforcé dans notre cas par le fait que nous arrivions dans la période du Comptoir du Nord vaudois, un moment très important dans notre exercice.»

Le prix de l'information

Le Journal de Morges compte dorénavant, lui, continuer de réaliser chaque semaine un exemplaire numérique, mais ne l’imprimer que si ses moyens financiers le permette. «Quand je vois comme la fréquentation de notre site Internet a explosé, je me dis que c’est le moment où jamais de faire prendre conscience aux lecteurs que l’information a un prix», explique Cédric Jotterand en remerciant au passage ses abonnés. Quant à la Feuille d’avis de la Vallée de Joux, elle a inversé le problème en offrant des rabais de 60% à ses annonceurs. «Nous pouvons nous le permettre car nous l’imprimons nous-mêmes, explique Cédric Baudat. C’est notre manière à nous de soutenir nos commerçants et artisans qui se trouvent aussi dans la tourmente.»

Tous les éditeurs qui continuent - et notamment les quelques-uns couvrant l'actualité liée au coronavirus comme La Côte - rappellent enfin que leur volonté dépendra aussi de l’évolution du contexte. Impossible en effet de sortir un journal si trop de rédacteurs sont malades ou si les imprimeries sont fermées! Enfin, plusieurs espèrent que les soutiens financiers promis par le monde politique vont se concrétiser rapidement et concrètement. «Il ne faudrait pas que la situation actuelle se prolonge au delà du mois d’avril, résume Danièle Pittet rédactrice en chef de La Broye. Parce que sinon…»

La situation des journaux régionaux vaudois, par titre, au 18 mars 2020

Parutions habituelles, avec souvent des réductions de pagination

Feuille d’avis de la Vallée de Joux

La Broye La Côte

Lausanne Cités

Le Régional

L’Omnibus, journal de la région d’Orbe

Réductions de parutions possibles

Journal de Cossonay, dès avril

Journal de Morges, parution numérique maintenue, mais sur papier selon les moyens financiers

Journal de Vallorbe, seul le tous-ménages de ce vendredi est assuré

Le Courrier - Lavaux-Oron-Jorat, seuls les tous-ménages (1 semaine sur 2) seraient maintenus

Réductions de parutions effectives

La Région Nord vaudois passe de 5 à 4 éditions par semaine (lundi supprimé)

Journal de Ste-Croix et environs passe à une édition par semaine (mercredi supprimé)

Interruption de parution jusqu’à nouvel avis

L’Echo du Gros-de-Vaud

Journal de Moudon